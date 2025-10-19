English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குழந்தை திருமணம் : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை..!!

குழந்தை திருமணம் : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை..!!

Tamil Nadu Govt: தமிழக அரசு குழந்தை திருமணத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உறுதியாக எடுத்து வருகிறது.இதுதொடர்பாக திருவள்ளூர் மற்றும் திருநெல்வேலியில் தீவிர விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 19, 2025, 01:21 PM IST
  • குழந்தை திருமணம் முக்கிய அறிவிப்பு
  • கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எச்சரிக்கை
  • அரசின் விதிமுறைகள் தெரிந்து கொள்ளவும்

குழந்தை திருமணம் : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை..!!

Tamil Nadu Govt Warning on Child Marriage: தமிழக அரசின் சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில் குழந்தை திருமணங்களைத் தடுக்கும் விதமாக திருவள்ளூர் மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் தீவிர விழிப்புணர்வு மற்றும் முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தலைமையில் அண்மையில் நடைபெற்ற கூட்டங்களில், குழந்தை திருமணம் குறித்த எச்சரிக்கையும், சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளும் பொதுமக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டன.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உறுதியான முன்னெடுப்புகள்:

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வுக் கூட்டத்தில், குழந்தை திருமணங்கள் தடுப்பு குறித்த உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும் மாவட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 93 குழந்தை திருமணங்களில் 57 திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, 36 திருமணங்களுக்கு FIR மற்றும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட திருமணங்களுக்கு CSR பதிவு செய்யப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியிடப்பட்டது.

முக்கிய எச்சரிக்கை மற்றும் நடவடிக்கைகள்:

குழந்தை திருமணத்தை முன்னின்று நடத்துபவர்கள், வழிகாட்டுபவர்கள், துணைபோகிறவர்கள், மறைப்பவர்கள், பெற்றோர், பாதுகாவலர் மற்றும் அதில் கலந்து கொள்பவர்கள் மீது சட்டரீதியான கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண்குழந்தையை திருமணம் செய்யும் ஆண் நபர் மீதும் சட்டரீதியாக நடவடிக்கை பாயும். திருமண வயது: பெண்ணுக்கு 18, ஆணுக்கு 21.

புகார் அளிக்க வேண்டிய இலவச தொலைபேசி எண்கள்: 1098 (Child Line) மற்றும் 181 (Women Help Line).

இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில், பஞ்சாயத்துகளை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக, 6 மாதங்களுக்கு மேலாக குழந்தை திருமணங்கள் நடக்காத பஞ்சாயத்துகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் சான்றிதழ் வழங்கும் திட்டம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. 'பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்' (BBBP) திட்டத்தின் கீழ் விழிப்புணர்வு மற்றும் பெண் கல்வியை ஊக்குவித்தல் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இறுதியில், அனைத்து சமயத் தலைவர்கள், திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் மற்றும் துறை அலுவலர்கள் "குழந்தை திருமணம் இல்லா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை உருவாக்குவோம்" என உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

திருநெல்வேலியில் நாட்டுப்புற கலைநிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணர்வு:

திருநெல்வேலி பெரியார் பேருந்து நிலையத்தில், மாவட்ட சமூக நலத்துறையின் சார்பில் குழந்தை திருமணத்தை தடுக்கும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார். குழந்தை திருமணத்தின் பாதிப்புகள், அதற்கான தண்டனைகள், அபராதங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நாட்டுப்புற கலைநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வீதி நாடகம் மூலம், சட்டம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உதவி எண்கள் 181, 1098 குறித்தும், பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் (தடுப்பு, தடை மற்றும் தீர்வு) சட்டம் 2013 குறித்தும் விழிப்புணர்வு வழங்கப்பட்டது.

பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள ஆட்டோக்களில் 'பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்' என்ற ஒட்டுவில்லைகளை ஒட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, புதிய பேருந்து நிலையம், மானூர் பேருந்து நிலையம், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மானூர் ஆகிய இடங்களிலும் விழிப்புணர்வு கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. தமிழக அரசு, குழந்தை திருமணங்களைத் தடுக்கவும், பெண் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

