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கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Govt Welfare Scheme: கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் உள்ளிட்டோர் நலவாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 10, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:29 PM IST
கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Schemes

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
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