/கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Govt Welfare Scheme: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் பேரிளம் பெண்கள் ஆகியோர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர சிறப்பு முகாம் நடைப்பெறவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கவிதா கூறியுள்ளார். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், நலிவுற்ற பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் பேரிளம் பெண்கள் ஆகியோரின் நலனுக்காக தமிழ்நாடு அரசு, கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம் மூலம் மாவட்ட அளவில், நிதியினை முறையாக கையாளுதல், சொத்துரிமை, குடும்ப வன்முறையிலிருந்து உரிய பாதுகாப்பு, இலவச சட்ட உதவி, அரசின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களில் இணைந்து பயன்பெறலாம். எனவே, இந்த நலவாரியத்தில் உறுப்பினராக சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் www.tnwidowwelfareboard.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் (அ) கைபேசி வாயிலாக பதிவு செய்யலாம்.
மேலும், கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், திருமணமாகாமல் உள்ள பேரிளம் பெண்கள், ஆகியோர் கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நலவாரியத்தில் தங்களின் விவரங்களை பதிவுச் செய்ய 19.08.2026 அன்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெறும் முகாமில் கலந்துக்கொண்டு தாங்கள் உறுப்பினராக சேர்ந்து பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி.ச.கவிதா,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல் தூத்துக்குடி மாவட்ட உப்புளத் தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பிரதான தொழிலான உப்பு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் நலனை பேணி காத்திடவும், அவர்களது வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைந்திடவும், அரசின் சேவைகள் அனைத்து தரப்பினருக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மக்கள் நலன் சார்ந்த பணிகளை அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கே சென்று வழங்கிட மாவட்ட நிர்வாகத்தால் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
வருவாய்த்துறை, பொதுவிநியோகத்திட்டம், ஆதார் சேவை, காப்பீட்டுத் திட்டம் (CMCHIS), மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, சமூக நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, முன்னோடி வங்கி மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை உள்ளிட்ட துறைகள் சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சேவைகளை உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கிட அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் கடந்த 04.08.2026 அன்று நடைபெற்றது.
இதனை தொடர்ந்து, 12.08.2026 அன்று ஏரல் வட்டத்தில் அன்னை பரிபூரண மக்கள் மன்றம் பழையகாயல், தூத்துக்குடி வட்டத்தில் பஞ்சாயத்து மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலக வளாகம், முள்ளகாடு-02, விளாத்திகுளம் வட்டத்தில் முனியசாமி கோவில் மண்டபம் மேல்மந்தை ஆகிய இடங்களில் நடைபெற உள்ளது. மேற்கண்ட முகாமினை உப்பளத் தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தி தங்களுக்கு தேவையான அரசு திட்டங்களில் பயனுற்று மற்றும் சான்றிதழ்களை பெற்று பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார்.