  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மானியத்தில் வீடு முதல் ஓய்வூதியம் வரை - தூய்மை பணியாளர்களுக்கான சலுகைகள்

மானியத்தில் வீடு முதல் ஓய்வூதியம் வரை - தூய்மை பணியாளர்களுக்கான சலுகைகள்

Tamil Nadu : தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மானியத்தில் கிடைக்கும் வீடு முதல் ஓய்வூதியம் வரை என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:22 PM IST
  • தூய்மை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் சலுகைகள்
  • மானியத்தில் வீடு முதல் பென்சன் வரை

மானியத்தில் வீடு முதல் ஓய்வூதியம் வரை - தூய்மை பணியாளர்களுக்கான சலுகைகள்

Tamil Nadu : தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு தூய்மை பணியாளர்கள் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பின்வரும் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

1 தமிழ்நாடு நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு கழகத்தின் மூலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு 90 சதவீத மானியத்துடன் கூடிய வீடு
2. பணியிடத்தில் விபத்தினால் மரணம் ஏற்பட்டால், தூய்மை பணியாளரின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 5 லட்சம் உதவித்தொகை
3. விபத்தினால் உடல் உறுப்புகளை இழந்தால், ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப ரூ.1 லட்சம் வரை உதவித்தொகை 4. இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை ரூ.25000/-
5. தூய்மை பணியாளரின் வாரிசுகளுக்கு ரூ.1000 முதல் ரூ. 8000 வரை கல்வி உதவித்தொகை
6. தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மற்றும் அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு ரூ. 5000 வரை திருமண உதவித்தொகை 7. மகப்பேறு காலத்தில் உள்ள தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் (மகள், மருமகள்,மனைவி) மகப்பேறு உதவித்தொகை ரூ.6000/-
8. 60 வயது பூர்த்தியடைந்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு முதியோர் ஓய்வூதியம் மாதந்தோறும் ரூ.1000/.

மேலும் தமிழ்நாடு தூய்மை பணியாளர்கள் நலவாரிய உறுப்பினர் செயலர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள், அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகள் , அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்சாலைகள், நகராட்சி, ஊரக பஞ்சாயத்துகள், கிராம ஊராட்சிகள், திருமண மண்டபங்கள்,உணவகங்கள், திரையரங்கங்கள் , இரயில்வே நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள் . தனியார் விடுதிகள் மற்றும் இன்னும் பிற இடங்களில் பணிபுரியும் தற்காலிக தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் பல்நோக்கு பணியாளர்களை நலவாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்து அவர்களுக்கு நலவாரிய நலத்திட்டங்களை வழங்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

எனவே, இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களில் தற்காலிகமாக பல்நோக்கு பணியாளர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களை பணியமர்த்தும் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் தாமாக முன்வந்து இராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், 4வது மாடி சி. பிளாக் -ல் இயங்கி வரும் மாவட்ட மேலாளர் . தாட்கோ அலுவலகத்தை அனுகி விண்ணப்பங்களை பெற்று தங்களிடம் பணிபுரியும் தற்காலிக தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் பல்நோக்கு பணியாளர்களை கட்டாயமாக பதிவு செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

60 வயது மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் அரசு நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்கள் பதிவு செய்ய இயலாது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. தொடர்புக்கு: மாவட்ட மேலாளர், தாட்கோ, 4வது மாடி, சி.பிளாக், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், இராணிப்பேட்டை மாவட்டம். செல்: 7448828512 / 8778489724

மேலும் படிக்க | சைக்கிள், பைக்கில் இடியாப்பம் வாங்குவீர்களா? தமிழக அரசின் புதிய உத்தரவு!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்! பெண்கள் முதல் முதியோர் வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

