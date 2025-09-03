English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.7 லட்சம் பரிசு! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Nimirnthu Nil scheme : கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் பரிசு கொடுக்கும் நிமிர்ந்து நில் திட்டம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:42 AM IST
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சூப்பர் திட்டம்
  • 3 முதல் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை பரிசு வெல்லலாம்
  • நிமிர்ந்து நில் திட்டம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரூ.7 லட்சம் பரிசு! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Nimirnthu Nil scheme : தமிழ்நாடு அரசின் நிமிர்ந்து நில் திட்டத்தின் கீழ் கல்லூரி மாணவர்கள் 3 லட்சம் ரூபாய் முதல் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை பரிசுத் தொகை வெல்ல முடியும். இந்த திட்டம் குறித்து முழு தகவலையும் கல்லூரி படிக்கும் மாணவர்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பது அவசியம். இந்த தகவலை கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கான உயர்மட்ட மேலாண்மைக் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.

கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் தமிழ்நாடு இளைஞர் புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற கல்லூரி முதல்வர்களுக்கான உயர்மட்ட மேலாண்மைக் கூட்டத்தில் "நிமிர்ந்து நில்" திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தார். இக்கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாணவர்களிடையே புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில் முனைவிற்கான சிந்தனைகளை ஊக்குவிக்க, "நிமிர்ந்து நில்" என்ற தமிழ்நாடு மேம்பாட்டுத் திட்டம் மையம் மற்றும் உறுப்பு கல்லூரிகள் முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கடலூரில் நிமிர்ந்து நில் திட்டம்

கடலூர் மாவட்டத்தில் அண்ணாமலைப் பல்கலைகழகம் மாவட்ட மையமாக தேர்வு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, "நிமிர்ந்து நில்" திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மாவட்டத்திலுள்ள மற்ற உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் உறுப்பு கல்லூரிகளாக செயல்படும். அதன் தொடக்கமாக இன்றைய தினம் மாவட்டத்தில் "நிமிர்ந்து நில்" திட்டத்தினை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் வகையில் மாவட்டத்தில் உள்ள 83 உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் முதல்வர்களுக்கு திட்டம் சார்ந்த பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.

இந்த திட்டத்தின் நோக்கமானது கல்லூரி மாணவர்களிடையே, மாநிலத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோரின் பங்களிப்பு குறித்தும், இளைஞர்களிடையே புத்தாக்கம் தொழில்முனைவிற்கான சிந்தனைகளை ஊக்குவித்தல் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மற்றும் தமிழ்நாடு இளைஞர் கண்டுபிடிப்பு தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் நோக்கங்கள் மற்றும் தொலைநோக்கு பார்வைகள் குறித்தும், மாநிலத்தின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோரின் பங்களிப்பு குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் பரிசு

மேலும், நிறுவனங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பிரச்சினைகளைக் கண்டு பயப்படக் கூடாது. மாறாக அந்தப் பிரச்சினையிலிருந்து ஒரு புதிய வணிகத்திற்கான யோசனையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தும். மாணவர்களின் புத்தாக்க கண்டுபிடிப்புகளுக்கு தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனமானது 3 முதல் 7 இலட்சம் வரை பரிசுத்தொகையும் வழங்கி வருகிறது. எனவே, அனைத்து கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களின் சுயதொழில் ஆர்வத்தினையும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் உத்வேகத்தினையும் அறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

புதுக்கோட்டையில் நிமிர்ந்து நில் திட்டம்

புதுக்கோட்டை ஜெ. ஜெ.கலை அறிவியல் கல்லூரியில், தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் "நிமிர்ந்து நில்" திட்டம் தொடர்பான உயர்மட்ட மேலாண்மை கூட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.பின்னர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்ததாவது; தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க, உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களிடையே புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில் முனைவிற்கான சிந்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் "நிமிர்ந்து நில்" என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாநிலத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோரின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற அடிப்படையில் தமிழ்நாடு இளைஞர் புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

அதன்படி இன்றைய தினம் புதுக்கோட்டை ஜெ. ஜெ.கலை அறிவியல் கல்லூரியில், தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் "நிமிர்ந்து நில்" திட்டம் தொடர்பான உயர்மட்ட மேலாண்மை கூட்டம் துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.இக்கூட்டத்தில் புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு விளம்பர அட்டைகளை கல்லூரி முதல்வர்களிடம் வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாணவர்கள் பிரச்சினைகளை கண்டு பயப்படக்கூடாது மாறாக அந்த பிரச்சனையில் இருந்து ஒரு புதிய வணிகத்திற்கான யோசனையை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலையும், எதிர்பார்ப்பையும் மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் மற்றும் முக்கிய பொறுப்பு அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் உண்டு என்பது குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு இலவச லேப்டாப் கொடுக்கிறதா? உண்மை இதுதான்

மேலும் படிக்க | 3வது ஆண்டில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் : செப்டம்பர் 15ல் குட்நியூஸ் வருமா?

Nimirnthu Nil schemeTamil Nadu student innovation schemeRs. 7 lakh prize Tamil Naducollege student entrepreneurshipTamilnadu Government

