குறைதீர் முகாம் : இலவச பட்டா முதல் ரேஷன் கார்டு வரை - என்னென்ன கோரிக்கை மனு அளிக்கலாம்?

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு முழுவதும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களிலும் குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்படும். இந்த வாரமும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் குறைதீர் முகாம்கள் நடந்தன. அதில், பொதுமக்கள் என்னென்ன கோரிக்கைகளுக்கு மனு அளித்தனர்?, என்னென்ன கோரிக்கைகளுக்கு மனு அளிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இங்கே உதாரணத்துக்காக, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற குறைதீர்முகாம்களில் என்னென்ன கோரிக்கைகளுக்காக பொதுமக்கள் மனு அளித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
இராணிப்பேட்டை
இராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திங்கள் கிழமை மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில், பொதுமக்களிடமிருந்தும், மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்தும் கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுக் கொண்டு குறைகளை கேட்டறிந்தார்கள். மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டத்தில் வருவாய்த்துறை நிலப்பட்டா குறைகள், பட்டா மாறுதல், இலவச வீட்டு மனைப் பட்டா, முதியோர் உதவித்தொகை வேளாண்மைத் துறை, காவல்துறை. ஊரக வளர்ச்சித்துறை. நகராட்சி நிர்வாகங்கள், பேரூராட்சித்துறை, கூட்டுறவு, மின்சாரத்துறை சார்பான குறைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, கிராம பொதுப் பிரச்சனைகள், குடிநீர் வசதி, வேலைவாய்ப்பு வேண்டி மனுக்கள் மற்றும் பொதுநலன் குறித்த 448 மனுக்களை பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் வழங்கினர்.
இதனை பெற்றுக் கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு தகுதியானதாக இருப்பின் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் மற்றும் மனு நிராகரிப்பிற்கான காரணங்களையும் மனுதாரர்களுக்கு வழங்கிட வேண்டுமென அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்கள்.
தருமபுரி
இதேபோல், தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 538 கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பெற்றுக்கொண்டார். அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்ததாவது: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். இன்றைய தினம் நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, பேருந்து வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் வேண்டியும், பட்டா வேண்டுதல், சிட்டா பெயர் மாற்றம், புதிய குடும்ப அட்டை வேண்டுதல், வாரிசு சான்றிதழ். வேலைவாய்ப்பு, இலவச வீட்டுமனை பட்டா, முதியோர் ஓய்வூதியத் தொகை உள்ளிட்ட இதர உதவித் தொகைகள் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்தும் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித் தொகைகள், உபகரணங்கள் வேண்டியும் மொத்தம் 538 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் அனைத்தும், சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி, நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதியான மனுக்களுக்கு உரிய தீர்வினை உடனுக்குடன் வழங்கிட வேண்டுமெனவும், பொதுமக்கள் அளிக்கின்ற கோரிக்கை மனுக்கள் மீது துறை அலுவலர்கள் அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அதற்கான தீர்வினை விரைந்து காண வேண்டும் எனவும் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.
பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது
இதேபோல், பொதுமக்கள் தங்களுக்கு எந்த குறைகளாக இருந்தாலும், வாரந்தோறும் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர் முகாமில் கலந்து கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரடியாக மனு கொடுக்கலாம். தெருவிளக்கு, தண்ணீர் பிரச்சனை உள்ளிட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த முகாமில் மனு கொடுக்கலாம்.
