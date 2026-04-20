கோடைகால வெப்ப அலை : பொதுமக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Summer Warning : தமிழ்நாட்டில் கோடை வெப்பம் கொளுத்த தொடகியுள்ள நிலையில், பொதுமக்களுக்கு அரசிடமிருந்து முக்கிய அறிவுறுத்தல் வெளியாகியுள்ளது. உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பது முதல் வெப்ப பக்கவாதம் உள்ளிட்டவைகளில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது வரை அதில் அரசு விளக்கமாக கூறியுள்ளது. மேலும், கால்நடைகளை பாதுகாப்பது, மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த வழிகாட்டுதல்களையும் அரசு கொடுத்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கோடைகாலத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள்
* அதிகாரபூர்வ வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் TNAlert மொபைல் செயலி மூலம் தொடர்ந்து கவனிக்கவும்.
* வீடுகளில் திரைச்சீலைகள், சூரிய ஒளி மறைப்புகள், காற்றோட்டம் மற்றும் பிரதிபலிப்பான்களை பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டை குளிர்ச்சியாக வைத்திருங்கள்.
* ORS, குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்துகளை சேமித்து வைக்கவும்.
* காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் வெளிப்புற வேலை பயணம் மற்றும் பள்ளி நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுங்கள்.
* வெளிர் நிற தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்கள்.
* வயதானவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள். சிறு குழந்தைகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்களின் நலனில் கவனம் செலுத்தவும்.
* செல்லபிராணிகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு போதுமான நிழல் மற்றும் குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
* இலைகள், குப்பை அல்லது விவசாய கழிவுகளை எரிப்பதை தவிர்க்கவும்.
* வீடுகள், மொட்டைமாடிகள் மற்றும் தெருக்களை சுற்றி முடிந்தவரை செடிகள் மரங்கள் வளர்த்து பசுமை சூழல் நிறைந்த இடமாக பராமரிக்கவும்
வெப்ப அலையின் போது
* மதியம் 12.00 மணி முதல் 3.00 மணிவரை வெப்பநிலை உச்சத்தில் இருக்கும் போது வெளியில் செல்வதை தவிர்க்கவும்.
* தாகம் இல்லாவிட்டாலும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.
* நீர்ச்சத்துடன் இருக்க ORS மோர் லஸ்ஸி, எலுமிச்சை சாறு அல்லது இளநீர் பயன்படுத்தவும்.
* திரவக் கட்டுப்பாடுள்ள உணவு முறையைப் பின்பற்றுபவர்கள். நீர்சத்துள்ள உணவினை அதிகரிப்பதற்கு முன்பு மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
* வெளியில் செல்லும் போது உங்கள் தலையை துணி. தொப்பி அல்லது குடையால் மறைத்துக் கொள்ளவும். சன்ஸ்கிரீன் மற்றும் சன்கிளாஸ்களை பயன்படுத்துங்கள்.
* வசிப்பிடத்தின் உட்புறத்தை நன்கு காற்றோட்டமாக வைத்திருங்கள். முடிந்தால் கீழ் தளங்களில் தங்கவும்.
* திறந்த வெளியில் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தால் அடிக்கடி இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
* நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்குள் குழந்தைகள் முதியோர்கள் அல்லது செல்லபிராணிகளை ஒருபோதும் விட்டுச்செல்லாதீர்கள்.
* கடுமையான பணிகள், நீண்ட நடைப்பயிற்சி அல்லது நேரடி சூரிய ஒளியில் உடற்பயிற்சி செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.
* சூடான பரப்புகளில் வெறுங்காலுடன் நடப்பதை தவிர்க்கவும்.
* எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவை உண்ணுங்கள். மது காஃபின் மற்றும் நீரழிப்பு ஏற்படுத்தும் பானங்களை தவிர்க்கவும்.
* உங்கள் அண்டை வீட்டார் மற்றும் வெளிப்புற வேலை செய்பவர்களின் நலனை கண்காணிக்கவும்.
* வெப்ப அலையின் போது பணியாளர் மற்றும் வெளிப்புற தொழிலாளர்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் நிழல் மற்றும் ஓய்வு இடைவெளி வழங்கப்பட வேண்டும்.
* பணியிடங்களில் ORS, மோர், முதலுதவி பெட்டி, ஐஸ் ஒத்தடப்பைகள் ஆகியவற்றை வைத்திருக்கவும்.
* வெப்பம் அதிகம் இல்லாத அதிகாலை அல்லது மாலையில் கடுமையான வேலைகளை திட்டமிடுங்கள்.
* அதிக வெப்பத்தின் போது தொழிலாளர்கள் அடிக்கடி ஓய்வு எடுக்க அனுமதிக்கவும்.
* புதிய தொழிலாளர்கள் வெப்பத்திற்கு பழக்கப்படும் வரை அவர்களுக்கு இலகுவான பணிகளை ஒதுக்குங்கள்.
* கர்ப்பிணிகள் மற்றும் மருத்துவ குறைபாடு உண்ணவர்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.
* வெப்ப அலை எச்சரிக்கைகளை தொழிலாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவும்.
* வெப்ப அலையின் தாக்கத்தினை தணித்திட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களில் பிரதிபலிப்பு கூரை பெயிண்ட் பயன்படுத்தவும் அல்லது குளிர் கூரை தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.
* சன்னல் பிரதிபலிப்பான்களை நிறுவவும்
* சூரிய ஒளியைத் தடுக்க அடர் வண்ண திரைச்சீலைகள், கண்ணாடி அல்லது மூங்கில் திரைச்சீலைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
* இரவில் வெப்பநிலை குறையும் போது உண்டாக்குங்கள். காற்றோட்டத்தினை வீட்டை இயற்கையாகவே குளிர்விக்க உட்புற தாவரங்கள் அல்லது கூரை தாவரங்களை வளர்க்கவும்.
* மின்சாரத்தைச் சேமிக்கவும், குளிர்சாதன வெப்பநிலையை 24 C டிகிரி அல்லது அதற்கு மேல் பராமரிக்கவும்.
* வெப்ப அலையின்போது கால்நடை மற்றும் விலங்குகளுக்கு கால்நடைகளை நிழலான இடங்களில் வைத்து குளிர்ந்த சுத்தமான தண்ணீரை வழங்குங்கள்
* காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை அவற்றை வேலை செய்ய வைக்காதீர்கள்.
* ஓலைக்கூரை மண்பூச்சு, வெப்ப தணிக்கும் வெள்ளை பெயிண்ட் மற்றும் நீர்தெளிப்பான் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கால்நடை கொட்டகையினை குளிர்விக்கவும்.
* மின்விசிறிகள், அல்லது தண்ணீர் கால்நடை கொட்டகைகளில் தெளிப்பான்களை பயன்படுத்துங்கள்.
* அதிக வெப்பத்தின் போது விலங்குகளின் மீது தண்ணீர் தெளிக்கவும் அல்லது பாதுகாப்பான நீர்நிலைகளில் குளிர்விக்கவும்.
* பசுந்தீவனம் கனிம கலவைகள் மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றை வழங்கவும். வெம்மை குறைந்த நேரங்களில் மேச்சலுக்கு அனுப்பவும்.
வெப்ப அலைக்கு பிறகு
* சாதாரன வெப்பநிலை திரும்பும் வரை திரவங்களை பருகுவதைத் தொடரவும்.
* நன்றாக ஓய்வெடுங்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு கடுமையான செயல்களை தவிர்க்கவும்.
* தனியாக வசிக்கும் வயதானவர்கள். வெளிப்புற வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாரின் நலனை சரிபார்க்கவும்.
* கால்நடைகளுக்கு வெப்ப அழுத்தத்தை பரிசாதித்து. அவற்றிற்கு முறையாக நீர்சத்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும்.
* அறைகளில் வெப்பம் அதிகரிப்பதை தடுக்க உட்புற காற்றோட்டத்தை பராமரிக்கவும்.
* நீர்சத்துள்ள பொருள்களின் பயன்பாடு மற்றும் சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கான அரசாங்க ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றவும்.
வெப்ப வாதாத்திற்கான முதலுதவி
* வெயிலால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை நிழலான குளிர்ந்த இடத்திற்கு நகர்த்தவும்.
* தலை, கழுத்து மற்றும் உடலில் ஈரமான துணியினால் ஒத்தடம் கொடுக்கவும் அல்லது குளிர்ந்த நீரை ஊற்றவும்.
* பாதிக்கப்பட்ட நபர் சுயநினைவுடன் இருந்தால் ORS எலுமிச்சை தண்ணீர் அல்லது மோர் கொடுக்கவும்.
* மிக அதிக உடல் வெப்பநிலை, கடுமையான தலைவலி தலைச்சுற்றல். குழப்பம். மயக்கம் அல்லது சுயநினைவின்மை போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆம்புலன்ஸை அழைக்கவும்.
* தாமதிக்காமல் அருகிலுள்ள சுகாதர மையத்திற்கு அழைத்து செல்லுங்கள்.
மேலும் படிக்க | வாக்களிக்க இலவச பேருந்து, மூத்த குடிமக்களுக்காக வீட்டுக்கு வரும் வண்டி - தேர்தல் ஆணையம்
மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் இடி மின்னலுடன் மழை எச்சரிக்கை.. இந்த மாவட்டங்களில் 3 நாட்களுக்கு கனமழை
