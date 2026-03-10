12 மணி முதல் 3 மணி வரை வெளியே வர வேண்டாம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் கோடை காலம் தொடங்கியுள்ளதையொட்டி வெயில் வாட்டி வதைக்க தொடங்கிவிட்டது. இதனால், பச்சிளம் குழந்தைகள், முதியோர் ஆகியோரை வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், பொதுமக்கள் அனைவரும் கோடை காலத்தில் வெயில் தாக்கத்திலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கோடை காலத்தில் வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து பொதுமக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கீழ்கண்ட நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்குமாறு
அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்
செய்ய வேண்டியவை:
வெயில் நேரங்களில் வெளியே செல்ல நேர்ந்தால் தொப்பி அணிந்து அல்லது குடை பிடித்து செல்லவும். வெயில் நேரங்களில் வெளியே செல்லும்போது காலணி (Chappals or Shoes) அணிந்து செல்ல வேண்டும். வெயிலில் செல்ல நேர்ந்தால் வெளிர்ந்த நிறமுடைய (Light Colour) தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணிய வேண்டும். வெயில் நேரங்களில் வெளியில் செல்லும்போது தண்ணீர் பாட்டிலை உடன் எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். தாகம் எடுக்காவிட்டாலும் கூட அடிக்கடி தண்ணீர், இளநீர், மோர் போன்ற பானங்களை அருந்த வேண்டும்.
நீர்ச்சத்து அதிகம் உள்ள தர்பூசணி, முலாம்பழம், ஆரஞ்சு, திராட்சை, அன்னாசி பழங்கள் மற்றும் வெள்ளரி போன்றவற்றை உட்கொள்ளலாம். எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவு வகைகளை உட்கொள்ள வேண்டும். வெயில் நேரங்களில் காற்றோட்டம் நிறைந்த மற்றும் குளிர்ச்சியான இடங்களில் இருக்க வேண்டும். வீட்டின் ஜன்னல்களை திறந்து காற்றோட்டமாக வைக்க வேண்டும். மின்விசிறி அல்லது ஏர் கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்த வேண்டும். வெயில் நேரங்களில் கதவு மற்றும் ஜன்னல்களை திரைச்சீலைகளை (Screen) கொண்டு மூடி வைக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள், கர்ப்பிணிப்பெண்கள், முதியவர்கள் மற்றும் இணை நோய் உள்ளவர்கள் (Comorbidities) கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலாளர்கள் நிழலான இடங்களில் வேலை செய்ய வேண்டும். வேலை செய்யும் இடங்களில் தற்காலிக கூடாரங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம். கடினமான மற்றும் திறந்தவெளியில் செய்யும் வேலைகளை வெயில் குறைவாக உள்ள காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் திட்டமிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கடினமான வேலைகளை செய்பவர்கள் அடிக்கடி சிறு சிறு ஓய்வு எடுத்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பள்ளிகள் கல்லூரிகள், அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் அனைத்து மக்கள் கூடும் இடங்களிலும் பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். தலைவலி மயக்கம் வாந்தி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்/ அரசு மருத்துவமனையை அணுகி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு உடலில் அதிக அளவு வியர்க்குரு/ கொப்பளங்கள் காய்ச்சலுடன் கூடிய தோலில் ஏற்படும் ஒவ்வாமை போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அருகிலுள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்/ அரசு மருத்துவமனையை அணுகி சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அங்கன்வாடியில் உள்ள குழந்தைகள்/ பள்ளிக்குழந்தைகள் நன்கு காற்றோட்டமான அறையில் அமரவைக்கவும், அவ்வப்போது தேவையான நீர்சத்து உள்ளதா என்பதனை கண்காணிக்கவும் வேண்டும்.
செய்யக்கூடாதவை:
காலை 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெய்யிலில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். தேநீர், காபி, மது மற்றும் கார்பன் ஏற்றப்பட்ட (Carbonated) குளிர்பானங்கள் போன்றவற்றை அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டும். இவை உடலில் நீரிழப்பை ஏற்படுத்தும். வெயில் நேரங்களில் திறந்தவெளியில் விளையாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். வெயில் நேரத்தில் இறுக்கமான ஆடைகளை அணிவதை தவிர்க்கவும்.
வெயிலில் குழந்தைகளை வாகனங்களில் தனியாக விட்டுச் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் கதவு அடைக்கப்பட்ட வாகனங்களில் வெப்பநிலை அபாயகரமான நிலையில் உயரக்கூடும்.
எனவே பொதுமக்கள் மேற்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி கோடை காலத்தில் வெயில் தாக்கத்திலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வெயில் தாக்கத்தினால் ஏற்படும் நோய்களுக்கான ஆலோசனையை 104 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டும் ஆலோசனை பெறலாம். அவசரத் தேவைக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் அணுகவும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
