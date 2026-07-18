/இனி கரண்டு கட்டே இருக்காது? தமிழக மின் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

சென்னை: தமிழகத்தில் வெப்ப அலை இயல்பு வாழ்க்கையை வெகுவாக பாதித்துள்ளது. மக்கள் வெளியே வர அச்சப்பட்டும் நிலை உருவாகியுள்ளது. வீட்டிலும் புழுக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில், இந்த கோடையில் தமிழத்தின் மின்சார உபயோகம் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக மின் வாரியம் மிக முக்கிய நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் பல நாட்களாக தொடரும் வெப்ப அலை காரணமாக மின்சாரத் தேவை சாதனை அளவை எட்டியுள்ளதாக மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக உள்ள அதிக பயன்பாட்டால், மின் விநியோகக் கோளாறுகள் அதிகரித்துள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் மின் விநியோகத்தை விரைவாகச் சீரமைக்க ஏதுவாக, கூடுதல் வெளிப்பணி ஊழியர்களின் (outsourced manpower) சேவையை ஆகஸ்ட் 31 வரை தமிழ்நாடு மின் விநியோகக் கழகம் (TNPDCL) நீட்டித்துள்ளது.
தீவிர வெப்ப அலை தமிழகத்தைத் தொடர்ந்து பாதித்து வருவதால், வியாழக்கிழமையன்று தமிழ்நாட்டின் தினசரி மின் நுகர்வு 473.572 மில்லியன் யூனிட்களாக (MU) உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது. பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை இயல்பை விட அதிகமாக இருந்தது. இதன் காரணமாக மின்சாரப் பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகமாக இருந்தது. இதன் விளைவாக, புதன்கிழமையன்று பதிவான 472.263 மில்லியன் யூனிட் என்ற முந்தைய சாதனையை இந்த நுகர்வு அளவு முறியடித்தது.
மின்சாரத் தேவையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தொடர் உயர்வுக்கு முக்கியமாக பின் வரும் இரு அம்சங்களே காரணம் என மின்சாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்:
இவை தவிர வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க மக்கள் நாள் முழுவதும் ஏர்-கண்டிஷனர்களை (AC) அதிகம் பயன்படுத்தியதும் இந்தச் சாதனை மின் நுகர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
தேவை அதிகரிப்பு மற்றும் பல்வேறு காரணங்களால் மின் விநியோகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தடங்கல்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, கூடுதல் ஊழியர்களின் பணியை ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 31 வரை மேலும் 46 நாட்களுக்கு நீட்டித்து மின் விநியோகக் கழகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோடைக்காலத்தில் மின் தேவை அதிகரிப்பால் ஏற்படும் மின் விநியோகத் தடங்கல்களைச் சமாளிக்க, மின் வாரியம் முதலில் இந்த ஊழியர்களை ஜூன் 2 முதல் ஜூலை 16 வரை பணியமர்த்தியது.
இருப்பினும், வெப்ப அலை நிலைமை நீடிப்பதாலும், மின் நுகர்வு வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருப்பதாலும், இந்த ஏற்பாட்டைத் தொடர மின் விநியோகக் கழகம் முடிவு செய்துள்ளது.
திருத்தப்பட்ட பணியமர்த்தல் திட்டத்தின்படி,
|பகுதிகள்
|கூடுதல் மின் வாரிய ஊழியர்கள்
|வட சென்னையில் உள்ள அதிக மின்சுமை கொண்ட 15 பிரிவுகளில் (வியாசார்பாடி, எம்.கே.பி. நகர், பெரம்பூர் கிழக்கு, வில்லிவாக்கம், ஐ.சி.எஃப் மற்றும் சிட்கோ நகர் உள்ளிட்டவை)
|தலா 30 பணியாளர்கள் பணியில் இருப்பார்கள்.
|சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மண்டலங்களில் உள்ள மற்ற அனைத்துப் பிரிவுகளில்
|தலா 10 பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
|நீலகிரி, ஏற்காடு, கொடைக்கானல் மற்றும் தலவாடி போன்ற மலைப்பகுதிப் பிரிவுகளுக்கு
|தலா எட்டு பணியாளர்கள் ஒதுக்கப்படுவார்கள்.
|மாநிலம் முழுவதும் உள்ள எஞ்சிய செயல்பாட்டு மற்றும் பராமரிப்புப் பிரிவுகளுக்கு
|தலா ஆறு பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
வெப்பலை காலம், தீவிர கோடைகாலம் போன்ற அவசரகால சீரமைப்புப் பணிகளுக்குத் திறமையான பணியாளர்கள் போதுமான அளவில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, ஒரு தொழிலாளிக்கு நாளொன்றுக்கு 1,324 ரூபாய் என்ற உயர்த்தப்பட்ட ஊதிய விகிதத்தையும் வாரியம் தொடர்ந்து வழங்குகிறது.
கூடுதல் பணியாளர் நியமனம் தொடர்பாக தமிழக மின்வாரியம் களப் பொறியாளர்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களை அளித்துள்ளது: