Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /இனி கரண்டு கட்டே இருக்காது? தமிழக மின் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

இனி கரண்டு கட்டே இருக்காது? தமிழக மின் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!

Tamil Nadu Government: தமிழகத்தில் பல நாட்களாக தொடரும் வெப்ப அலை காரணமாக மின்சாரத் தேவை சாதனை அளவை எட்டியுள்ளதாக மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக உள்ள அதிக பயன்பாட்டால், மின் விநியோகக் கோளாறுகள் அதிகரித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:48 AM IST
இனி கரண்டு கட்டே இருக்காது? தமிழக மின் வாரியம் அதிரடி நடவடிக்கை!
Image Credit: TN Heatwave (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்... மருத்துவமனையில் அனுமதி - டெல்லியில் பரபரப்பு
Sonam Wangchuk36 min ago
2
TN Weather43 min ago
3
TTDC1 hr ago
4
Ration Card1 hr ago
5
Rohit Sharma2 hrs ago