/தமிழகத்திற்கு கனமழை அலர்ட்: வளிமண்டல சுழற்சியால் வெயில் குறையப்போகுது.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

Tamil Nadu Weather Latest Update: வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் 19 மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்குக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதனால் வெயிலின் தாக்கம் 2° செல்சியஸ் வரை குறையும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Tamil Nadu Weather Update: வெயிலின் தாக்கத்தால் கடந்த சில வாரங்களாகவே தமிழக மக்கள் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஒரு நிம்மதியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல் நிலவி வரும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டப்போவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், சுமார் 3.1 கி.மீ முதல் 5.8 கி.மீ உயரம் வரை இந்த வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுவதால், காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழன்றடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் மழை பெய்ய இருக்கிறது.. குறிப்பாக பின்வரும் 19 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை வெளுத்து வாங்கப்போகிறது.
இந்த மாவட்டங்களில் வசிப்பவர்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இது தவிர, தமிழகத்தின் மற்ற இடங்கள், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காட்சியளிக்கும். பகல் நேரத்தில் புழுக்கம் இருந்தாலும், மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் நகரின் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்து குளிர்விக்கப் போகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38° செல்சியஸ் வரையும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 29° செல்சியஸ் வரையும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.
வெயில் குறையுமா?
மே 28 ஆம் தேதி வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இருக்காது என்றாலும், பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்குவதால் பெரும்பாலான இடங்களில் வழக்கமான வெயிலின் அளவை விட 2° செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் கத்தரி வெயிலில் இருந்து மக்கள் சற்று தப்பிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.