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வெளுக்கப்போகுது... இன்று 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. எங்கெல்லாம்? வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update Today: தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 08, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:51 AM IST
வெளுக்கப்போகுது... இன்று 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்.. எங்கெல்லாம்? வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update Today

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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