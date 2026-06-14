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உஷார் மக்களே! 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்… வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை காரணமாக, ஜூன் 16 அன்று திருச்சி, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:44 PM IST
உஷார் மக்களே! 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்… வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
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R Balaji

R Balaji

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உஷார் மக்களே! 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்… வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
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