/தொடங்கியது தென்மேற்கு பருவமழை.. மே 19 வரை தமிழகத்தின் இந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 'காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி’ தொடர்ந்து நீடித்து வருவதால், மே 19 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தின்பல்வேறு இடங்களில் கோடை வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. கடந்த இரண்டு, மூன்று நாட்களாக மட்டுமே வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான தென்மேற்கு பருவமழை அந்தமான் கடல் பகுதிகள், நிகோபார் தீவுகள், ஸ்ரீ விஜயபுரம் மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், வங்கக்கடலின் சில பகுதிகளில் துவங்கிவிட்டது. அடுத்ததாக, வரும் மே 26 ஆம் தேதி வாக்கில் இந்த பருவமழை கேரளப் பகுதிகளில் துவங்கக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், நேற்று (மே 15) தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய 'ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி', இன்று (மே 16) காலை நிலவரப்படி அதே பகுதிகளில் 'காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக' தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இதன் காரணமாகத் தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்குப் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இன்று (மே 16) சனிக்கிழமை, தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும், நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36° செல்சிஸ் வரை இருக்கக்கூடும்.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் வடதமிழகத்தின் சில இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும் பரவலாக மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமானது முதல் கனமழை பெய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, வரும் நாட்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில், மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.