English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் ரூ.15 கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

தமிழ்நாட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் ரூ.15 கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu education loan : தமிழ்நாட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் ரூ.15 கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி? என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:45 AM IST
  • தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன்
  • கல்லூரி மாணவர்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை பெறலாம்
  • தகுதியானவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!
camera icon7
Diwakar
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷடம்
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், நவம்பர் 26 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷடம்
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
camera icon8
Venus Transit
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
தமிழ்நாட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் ரூ.15 கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu education loan : தமிழ்நாடு அரசு, உயர்கல்வி படிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. அதில் முக்கியமான திட்டங்கள் உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் வரை கடன் பெற்றுக் கொள்ளும் திட்டம். வெளிநாடு சென்று படிக்கும் மாணவர்கள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் 100 பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வெளிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களில் உயர்கல்வியை மேற்கொள்வதற்காக கடன் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கடனுக்கான தகுதி மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய சான்றுகள் :

விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகப் வகுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும். சாதிச் சான்றிதழ் அவசியம். பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர்
குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். வருமானச் சான்றிதழ் இணைக்க வேண்டும். இந்த சான்று மாநில அரசின் வருமானச் சான்றிதழ் வழங்கும் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வர்த்தமானி பதிவு பெற்ற அதிகாரியால் (Gazetted Officer) சான்றளிக்கப்பட்ட சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆண்டு குடும்ப வருமானச் சான்றிதழ் கூட கொடுக்கலாம்.

என்னென்ன படிப்புக்கள்?

விண்ணப்பதாரர் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், பொறியியல் படிப்புகள், பிஎசடி, முதுகலை பட்டப்படிப்புகள் போன்றவற்றில் முதுகலைப் படிப்புகளுக்கு பொருத்தமான அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட தேர்வு மதிப்பெண்கள் (SAT. GMAT. GRE அல்லது பாடநெறியில் சேருவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய பிற தொடர்புடைய மதிப்பெண்கள் போன்றவை) மூலம் சேர்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற்றிருக்க வேண்டும் (சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திலிருந்து சேர்க்கை / சலுகை கடித்ததை பெற்றிருக்க வேண்டும்) IELTS அல்லது TOEFL போன்ற முற்றிலும் மொழித் திறன் தேர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டதல்ல).

நிதியின் அளவு: ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்சக் கடன் வரம்பு ரூ.15,00,000/-க்கு உட்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் செலவில் 85% புதுதில்லியின் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மூலமும் மீதமுள்ள 15% அதாவது ரூ. 2.25 இலட்சம் தமிழ்நாடு அரசால் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

நிபந்தனைகள்: கடன் தொகையானது சேர்க்கைக் கட்டணம், கல்விக் கட்டணம், புத்தகங்கள், எழுதுபொருள்கள், தேர்வு ஆய்வகம் மற்றும் நூலகக் கட்டணம், உண்டி மற்றும் உறையுள் கட்டணங்கள் காலத்திற்கான காப்பீட்டு கட்டணங்கள் உள்ளடக்கியது. கடன் கல்வி நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட கட்டணத்தின் அடிப்படையில் கடன் தொகை விடுவிக்கபடும். செமஸ்டர் அல்லது அரையாண்டு அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும். முந்தைய ஆண்டுகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே தொடர்ந்து கட்டணத் தவணைகள் விடுவிக்கப்படும். வயது வரம்பு 21 முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வட்டி விகிதம்: வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 8%

கடனை மீள பெறுவதற்கான கால அவகாசம்: கடன்கள்வழங்கப்படும் பாடத்தின் வகை மற்றும் காலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் மாணவர்களிடமிருந்து மீளப்பெறுவதற்கான தடைக்காலம் 5 ஆண்டுகளாக ஒரே மாதிரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடனை திரும்ப செலுத்தும் காலம்: மாணவர்களிடமிருந்துஅதிகபட்சமாக மீட்கும் காலம் 10 ஆண்டுகள் ஆகும். அதாவது 5 வருட தடைகாலம் உட்பட, அதாவது கடன் வழங்கப்பட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குள் கடனை முழுவதுமாக திருப்பி செலுத்தப்பட வேண்டும்.

முன்கூட்டியே செலுத்தப்படும் கடன் : கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தொடங்கிய பிறகு, எப்போது வேண்டுமானாலும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தலாம். இதற்கான முன் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த தேவையில்லை. விண்ணப்பப் படிவம் இக்கழக இணையதள முகவரியில் (www.tabcedco.tn.gov.in) பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்ப படிவங்களை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்பிக்க வேண்டும். எனவே, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் வசிப்பவர்கள் உங்கள் மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த மாணவ, மாணவியர்கள் கல்விக் கடன் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.15 லட்சம் கல்வி கடன்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரூ. 7 லட்சம் கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்! - தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Education LoanTamil naduTABCEDCO loanTN Govt SchemeHigher education loan

Trending News