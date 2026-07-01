Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்பு! குட் நியூஸ் கொடுத்த வீட்டுவசதி வாரியத்துறை

அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்பு! குட் நியூஸ் கொடுத்த வீட்டுவசதி வாரியத்துறை

Tamil Nadu Government : அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்புகள் ஒதுக்குவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்துறை முக்கிய முடிவு எடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:28 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்பு! குட் நியூஸ் கொடுத்த வீட்டுவசதி வாரியத்துறை
Image Credit: Tamil Nadu Government Housing BoardSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
உலகக்கோப்பை கால்பந்து : கோல்டன் பூட்ஸ் ரேஸில் மோதும் 2 பிளேயர்கள்!
FIFA1 hr ago
2
Guru Asthamanam 20261 hr ago
3
Haiku2 hrs ago
4
Zee Entertainment2 hrs ago
5
Modha Rathiri2 hrs ago