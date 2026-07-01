/அரசு ஊழியர்களுக்கு குடியிருப்பு! குட் நியூஸ் கொடுத்த வீட்டுவசதி வாரியத்துறை

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் சொந்த வீடு கனவை நனவாக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் (TNHB) பல்வேறு புதிய அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வீட்டுவசதி வாரியத்தின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் மற்றும் புதிய திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்த முக்கிய ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள வாரியத் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்திற்கு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ப.ராஜ்குமார் அவர்கள் தலைமை தாங்கி, அதிகாரிகளுக்குப் பல முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.
அரசு அலுவலர்களின் நலனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் ஆலோசிக்கப்பட்டன. அதன்படி, அரசு அலுவலர்களுக்கான சொந்த வீடு கட்டும் திட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளை வீட்டுவசதி வாரியத்தால் மறு கட்டுமானம் செய்யும் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், வாரிய வாடகை மற்றும் அரசு வாடகை குடியிருப்புகளின் தற்போதைய நிர்வாக நிலவரங்கள் குறித்தும், முதலமைச்சரின் முன்னெடுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து தகுதியான ஒதுக்கீட்டாளர்களுக்குக் குடியிருப்புகளை வழங்குவது குறித்தும் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் வீட்டுவசதி வாரியத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மனை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துணை நகரத் திட்டங்களான திருமழிசை, உச்சப்பட்டி - தோப்பூர் (மதுரை), முள்ளூர் (புதுக்கோட்டை) ஆகிய பகுதிகளில் நிலவி வரும் திட்டப் பணிகளை மேம்படுத்துவதற்குத் தனி கவனம் செலுத்தப்பட்டது. இவற்றுடன் புதிய மனை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், கூட்டு மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் வணிக வளாகக் கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமுமின்றி, தங்களுக்குத் தேவையான வீடு மற்றும் மனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளப் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகள் வாரியத்தில் புகுத்தப்பட உள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் கட்டப்பட்டு, தற்போது வரை விற்பனையாகாமல் தேங்கிக் கிடக்கும் குடியிருப்புகள் மற்றும் மனைகள் அனைத்தையும் இணைய வழியில் (Online) விற்பனைக்குக் கொண்டு வர அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதன் மூலம் பொதுமக்கள் எவ்வித இடைத்தரகர்களும் இன்றி, மிகுந்த வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் சிரமமின்றியும் வாரியத்தின் சேவைகளைப் பெற முடியும். மேலும், இனிவரும் காலங்களில் வீட்டுவசதி வாரியத்தின் அனைத்துச் சேவைகளும், புதிய திட்டங்களும் முழுமையாக இணையவழி மூலமாகவே நடைபெற வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்குத் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வீட்டுவசதி வாரியத் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர் மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில், அரசு முதன்மைச் செயலாளர் (வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை) இரா.கிர்லோஷ் குமார், இ.ஆ.ப., வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் டாட்கர் ச.பிரபாகர், இ.ஆ.ப. மற்றும் வாரியத்தின் பல்வேறு துறை சார்ந்த உயர் அலுவலர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.