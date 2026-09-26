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சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு குட்நியூஸ்

Tamil Nadu Housing Board : சொந்த வீடு வாங்க விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் புதிய அறிவிப்பு. வீடு வாங்க விருப்பப் பதிவு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 26, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:51 AM IST
சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு குட்நியூஸ்
Image Credit: Tamil Nadu Housing Board

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு குட்நியூஸ்
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