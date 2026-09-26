/சொந்த வீடு வாங்க அருமையான வாய்ப்பு! தமிழ்நாடு அரசு குட்நியூஸ்

Tamil Nadu Housing Board : தமிழ்நாட்டில் சொந்த வீடு வாங்க நினைக்கும் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழக அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் சுயநிதித் திட்டத்தின் கீழ் புதிய குடியிருப்புகளைக் கட்ட வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காகப் பொதுமக்களின் தேவை மற்றும் விருப்பங்களை அறிய இணையவழியில் விருப்பப் பதிவு தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் முன்னணி மாவட்டங்களில் மக்கள் அதிகம் விரும்பும் பகுதிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது:
சென்னை மாவட்டம்: அண்ணா நகர், புரசைவாக்கம், நந்தனம் மற்றும் எர்ணாவூர்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்: திருமழிசை
கடலூர் மாவட்டம்: குண்டுசாலை
மதுரை மாவட்டம்: எல்லீஸ் நகர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்: வல்லன்குமாரவிளை
பொதுமக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான இடம், எவ்வகையான குடியிருப்பு தேவை 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK போன்ற அடுக்குமாடி வகை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பிற தேவைகள் குறித்த விவரங்களை தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tnhb.tn.gov.in என்ற முகவரியில் சென்று எளிதாகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
விண்ணப்பத் தேதி அறிவிப்பு: விருப்பப் பதிவு செய்த பயனர்களுக்கு, எதிர்காலத்தில் இத்திட்டம் முறையாகத் தொடங்கப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படும்போது, அதுகுறித்த தேதி மற்றும் முழு விவரங்கள் பதிவு செய்த கைபேசி எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலம் நேரடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும்.
முக்கியக் குறிப்பு: இந்த விருப்பப் பதிவு என்பது சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் மக்களுக்கான குடியிருப்புத் தேவையை மதிப்பீடு (Demand Survey) செய்வதற்காக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே, இந்தப் பதிவைச் செய்வதன் மூலம் மட்டுமே வீடு ஒதுக்கீட்டிற்கான முன்னுரிமையோ அல்லது நேரடி ஒதுக்கீட்டோ வழங்கப்படமாட்டாது என்பதை வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
யாருக்குப் பயன்? அரசு ஊழியர்கள், நடுத்தரக் குடும்பங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் முதலீடு அல்லது சொந்தக் குடியிருப்பு அமைய விரும்பும் பொதுமக்களுக்கு மலிவு மற்றும் தரமான முறையில் வீடு பெற இது ஒரு சிறந்த முன்னோட்ட வாய்ப்பாகும். சொந்த வீடு வாங்கும் கனவில் உள்ளவர்கள், வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்திற்குச் சென்று தங்களது தேவைகளை இப்போதே பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.