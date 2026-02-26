ஓய்வூதியம், தாலிக்கு தங்கம், இலவச ஆன்மீக பயணம் - அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamilnadu Government : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் 5 ஆண்டு ஆட்சிக்காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கும் நிலையில் துறைவாரியாக சாதனைகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் திருமணத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் முதல் மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச ஆன்மீக பயணம் மற்றும் அர்ச்சகர்களுக்கான ஓய்வூதியம் வரையிலான திட்டங்களின் சாதனை அரசு பட்டியலிட்டுள்ளது.
இந்துசமய அறநிலையத்துறை அறிவிப்புகள்
1. ஆன்மிகப் பயணம்: 60-70 வயதுடைய மூத்த குடிமக்கள் 4,015 பேர் அறுபடை வீடுகளுக்கும், மற்றவர்கள் ராமேஸ்வரம் - காசி மற்றும் அம்மன்/வைணவக் கோயில்களுக்குக் கட்டணமில்லாமல் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
2. மானியம் உயர்வு: மானசரோவர் பயண மானியம் ₹1 லட்சமாகவும், முக்திநாத் பயண மானியம் ₹30,000 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3. திருக்கோயில் திருமணங்கள்: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு 4 கிராம் தாலி தங்கம் மற்றும் சீர்வரிசைகளுடன் 2,800 திருமணங்கள் நடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
4. ஒருகால பூசைத் திட்டம்: 19,000 கோயில்களின் வைப்பு நிதி தலா ₹2.50 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அர்ச்சகர்களுக்கு மாத ஊக்கத்தொகை ரூ. 1,500 ஆக உயர்வு.
5. அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்: இத்திட்டப்படி 29 அர்ச்சகர்கள் மற்றும் 12 பெண் ஓதுவார்கள் உட்பட 46 ஓதுவார்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
6. பணியாளர் நியமனம்: 944 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி மற்றும் 1,351 தற்காலிகப் பணியாளர்கள் பணிவரன்முறை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
7. ஓய்வூதியம்: அர்ச்சகர் ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 ஆகவும், குடும்ப ஓய்வூதியம் ₹2,500 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கோயில் திருப்பணிகள்
1000 ஆண்டுகள் பழமையான 352 திருக்கோயில்களில் ₹560 கோடி மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 400 ஆண்டுகளாக குடமுழுக்கு நடைபெறாத கோயில்கள் உட்பட மொத்தம் 4,332 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு விழாக்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ₹8,436 கோடி மதிப்பிலான 8,107 ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள 10,000 திருக்கோயில்களின் திருப்பணிகளுக்கு ₹212 கோடி நிதி உதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மயிலாப்பூரில் ரூ.19.17 கோடியில் திருவள்ளுவர் திருக்கோயில் கற்கோயிலாகக் கட்டப்படுகிறது.
திருப்பணிகள் மற்றும் நில மீட்பு
திருப்பணிகள்: 12,931 திருக்கோயில்களில் ₹8,100.70 கோடி மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 16,756 பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. நன்கொடையாளர் நிதி மூலம் ₹2,000.87 கோடியில் 12,220 பணிகள் நடக்கின்றன. நவீன ரோவர் கருவிகள் (DGPS) மூலம் 2,38,060.24 ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள் அளவீடு செய்யப்பட்டு, 1,50,221 எல்லைக் கற்கள் நடப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்களுக்கான திட்டங்கள்
திருச்செந்தூர், சமயபுரம், பழனி உட்பட 19 கோயில்களில் ரூ.1,770 கோடியில் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. சோளிங்கர், அய்யர்மலை ஆகிய இடங்களில் கம்பிவட ஊர்திகளும், மருதமலையில் மின்தூக்கியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பழனி, திருநீர்மலை, திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய இடங்களில் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
அன்னதானத் திட்டம்: 2 கோயில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம், 764 கோயில்களில் ஒருவேளை அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 120 கோடி செலவிடப்படுகிறது.
தங்க முதலீட்டுத் திட்டம்: 21 கோயில்களில் பயன்பாடற்ற பொன் இனங்கள் உருக்கப்பட்டு 1,074 கிலோ தங்கம் வங்கியில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 17.81 கோடி வட்டி வருவாய் கிடைக்கிறது.
சிறப்புத் திட்டங்கள்
அன்னைத் தமிழில் வழிபாடு: 294 திருக்கோயில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படுகிறது.
வள்ளலார் சர்வதேச மையம்: வடலூரில் ₹99.90 கோடியில் மையம் அமைக்கப்படுகிறது. 15.02.2026 அன்று சென்னையில் அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
யுனெஸ்கோ விருது: கும்பகோணம் துகாச்சி ஆபத்சகாயேஸ்வரர் கோயில் புனரமைப்பிற்காக கலாச்சாரப் பாரம்பரிய யுனெஸ்கோ விருது கிடைத்துள்ளது.
முருகன் சிலைகள்: மருதமலையில் 184 அடி, திண்டலில் 180 அடி மற்றும் குமரகிரியில் 114 அடி உயரத்தில் முருகன் சிலைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
