English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஓய்வூதியம், தாலிக்கு தங்கம், இலவச ஆன்மீக பயணம் - அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

ஓய்வூதியம், தாலிக்கு தங்கம், இலவச ஆன்மீக பயணம் - அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamilnadu Government : ஓய்வூதியம், தாலிக்கு தங்கம், இலவச ஆன்மீக பயணம் உள்ளிட்ட இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் திட்டங்களின் சாதனைகளை தமிழ்நாடு அரசு பட்டியலிட்டுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:03 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஓய்வூதியம் முதல் தாலிக்கு தங்கம் வரை
  • இந்துசமய அறநிலையத்துறை திட்டங்கள்

Trending Photos

புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
camera icon7
Sasikala
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!
camera icon6
T20 cricket
அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!
மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
camera icon9
Gajkesari Rajyog 2026
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
ஓய்வூதியம், தாலிக்கு தங்கம், இலவச ஆன்மீக பயணம் - அரசின் 10 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamilnadu Government : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் 5 ஆண்டு ஆட்சிக்காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கும் நிலையில் துறைவாரியாக சாதனைகள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் திருமணத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் முதல் மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச ஆன்மீக பயணம் மற்றும் அர்ச்சகர்களுக்கான ஓய்வூதியம் வரையிலான திட்டங்களின் சாதனை அரசு பட்டியலிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்துசமய அறநிலையத்துறை அறிவிப்புகள்

1. ஆன்மிகப் பயணம்: 60-70 வயதுடைய மூத்த குடிமக்கள் 4,015 பேர் அறுபடை வீடுகளுக்கும், மற்றவர்கள் ராமேஸ்வரம் - காசி மற்றும் அம்மன்/வைணவக் கோயில்களுக்குக் கட்டணமில்லாமல் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

2. மானியம் உயர்வு: மானசரோவர் பயண மானியம் ₹1 லட்சமாகவும், முக்திநாத் பயண மானியம் ₹30,000 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

3. திருக்கோயில் திருமணங்கள்: பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு 4 கிராம் தாலி தங்கம் மற்றும் சீர்வரிசைகளுடன் 2,800 திருமணங்கள் நடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

4. ஒருகால பூசைத் திட்டம்: 19,000 கோயில்களின் வைப்பு நிதி தலா ₹2.50 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அர்ச்சகர்களுக்கு மாத ஊக்கத்தொகை ரூ. 1,500 ஆக உயர்வு.

5. அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்: இத்திட்டப்படி 29 அர்ச்சகர்கள் மற்றும் 12 பெண் ஓதுவார்கள் உட்பட 46 ஓதுவார்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

6. பணியாளர் நியமனம்: 944 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி மற்றும் 1,351 தற்காலிகப் பணியாளர்கள் பணிவரன்முறை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

7. ஓய்வூதியம்: அர்ச்சகர் ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 ஆகவும், குடும்ப ஓய்வூதியம் ₹2,500 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

கோயில் திருப்பணிகள்

1000 ஆண்டுகள் பழமையான 352 திருக்கோயில்களில் ₹560 கோடி மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 400 ஆண்டுகளாக குடமுழுக்கு நடைபெறாத கோயில்கள் உட்பட மொத்தம் 4,332 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு விழாக்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ₹8,436 கோடி மதிப்பிலான 8,107 ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள 10,000 திருக்கோயில்களின் திருப்பணிகளுக்கு ₹212 கோடி நிதி உதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மயிலாப்பூரில் ரூ.19.17 கோடியில் திருவள்ளுவர் திருக்கோயில் கற்கோயிலாகக் கட்டப்படுகிறது.

திருப்பணிகள் மற்றும் நில மீட்பு

திருப்பணிகள்: 12,931 திருக்கோயில்களில் ₹8,100.70 கோடி மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் 16,756 பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. நன்கொடையாளர் நிதி மூலம் ₹2,000.87 கோடியில் 12,220 பணிகள் நடக்கின்றன. நவீன ரோவர் கருவிகள் (DGPS) மூலம் 2,38,060.24 ஏக்கர் கோயில் நிலங்கள் அளவீடு செய்யப்பட்டு, 1,50,221 எல்லைக் கற்கள் நடப்பட்டுள்ளன.

பக்தர்களுக்கான திட்டங்கள்

திருச்செந்தூர், சமயபுரம், பழனி உட்பட 19 கோயில்களில் ரூ.1,770 கோடியில் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. சோளிங்கர், அய்யர்மலை ஆகிய இடங்களில் கம்பிவட ஊர்திகளும், மருதமலையில் மின்தூக்கியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பழனி, திருநீர்மலை, திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய இடங்களில் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.

அன்னதானத் திட்டம்: 2 கோயில்களில் நாள் முழுவதும் அன்னதானம், 764 கோயில்களில் ஒருவேளை அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ. 120 கோடி செலவிடப்படுகிறது.

தங்க முதலீட்டுத் திட்டம்: 21 கோயில்களில் பயன்பாடற்ற பொன் இனங்கள் உருக்கப்பட்டு 1,074 கிலோ தங்கம் வங்கியில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 17.81 கோடி வட்டி வருவாய் கிடைக்கிறது.

சிறப்புத் திட்டங்கள்

அன்னைத் தமிழில் வழிபாடு: 294 திருக்கோயில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படுகிறது.

வள்ளலார் சர்வதேச மையம்: வடலூரில் ₹99.90 கோடியில் மையம் அமைக்கப்படுகிறது. 15.02.2026 அன்று சென்னையில் அனைத்துலக வள்ளலார் மாநாடு நடத்தப்பட்டது.

யுனெஸ்கோ விருது: கும்பகோணம் துகாச்சி ஆபத்சகாயேஸ்வரர் கோயில் புனரமைப்பிற்காக கலாச்சாரப் பாரம்பரிய யுனெஸ்கோ விருது கிடைத்துள்ளது.

முருகன் சிலைகள்: மருதமலையில் 184 அடி, திண்டலில் 180 அடி மற்றும் குமரகிரியில் 114 அடி உயரத்தில் முருகன் சிலைகள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

மேலும் படிக்க | டெட் தேர்வு : தேர்ச்சி மதிப்பெண் குறைப்பு - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய அரசாணை

மேலும் படிக்க | இலவச புற்றுநோய் சிகிச்சை! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil nadupensionFree Gold SchemeFree PilgrimageHRCE Free Marriage Scheme

Trending News