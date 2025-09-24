English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு விரைவில் குட்நியூஸ்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : கோவில்களில் தற்காலிக பணி அடிப்படையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறை கணக்கெடுக்க தொடங்கியுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:40 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
  • திருக்கோயில் பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம்
  • தற்காலி பணியாளர்களை கணக்கெடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள கோயில்களில் தற்காலிக ஊதியத்தின் அடிப்படையில் ஏராளமானோர் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள், தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில் கோயில்களில் பணியாற்றும் தற்காலிக பணியாளர்களை கணக்கெடுக்கும் பணியை தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக இந்துசமய அறநிலையத்துறை ஆணையர், அனைத்து மண்டல இணை, துணை, உதவி ஆணையர்கள் மற்றும் செயல் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

அந்த சுற்றறிக்கையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள திருக்கோயில்களில் 31.12.2024 அன்றைய நிலையில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வரும் தற்காலிக பணியாளர்கள் விவரங்களை முதுநிலை மற்றும் முதுநிலை அல்லாத அனைத்து திருக்கோயில்களிலிருந்தும் விவரங்களை உரிய படிவத்தில் பெற்று தொகுத்து அனுப்பி வைத்திட மண்டல இணை ஆணையர்களை கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மண்டல இணை ஆணையர்களுக்கு மேற்குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களை உடன் அனுப்பி வைத்திட முதுநிலை திருக்கோயில் செயல் அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி ஆணையர்களை கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் மூலம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில்  ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வரும் தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளதா? என்ற எதிர்பார்ப்பு கோயில் பணியாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. விரைவில் இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது, விரைவில் நடக்கப்போகும் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் அறிவிப்பில் திருக்கோயில்களில் பணியாற்றும் தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகலாம். 

கோயில் பணியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஓய்வூதிய பலன்கள்

* இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள திருக்கோயில்களில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களுக்கு, மாத ஓய்வூதியம் ரூ.5,000 கிடைக்கும்.

* ஓய்வுபெற்ற பணியாளர் இறந்த பிறகு, அவருடைய நேரடி வாரிசான கணவன் அல்லது மனைவிக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும் குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ.2,500 கிடைக்கும். இந்த குடும்ப ஓய்வூதியம், பணியாளர் கடைசியாகப் பெற்ற மாத ஓய்வூதியத்தில் 50 சதவீதமாக இருக்கும்.

கருணைத் தொகை: EPF திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் பெறும் பணியாளர்களுக்கு, அதிகபட்சமாக ரூ.4,000 வரை கருணைத் தொகை வழங்கப்படும். 

* அதேபோல், EPF திட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ரூ.500 குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்பத்தினருக்கு, அதிகபட்சமாக ரூ.2,000 வரை கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்.

இதுதவிர இன்னும் பல சலுகைகளை திருக்கோயில்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறை கொடுக்கிறது.

மேலும் படிக்க | தினசரி 800 ரூபாய் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு! கட்டுமான தொழிலாளர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : எல்லோருக்கும் ரூ.1000 - முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu governmentTemple WorkersPermanent employmentPension BenefitsTamil Nadu HRCE department

