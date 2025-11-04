மாதம் ரூ.86,000 சம்பளம்.. திருத்தணி கோயிலில் வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

Thiruthani Temple Recruitment: அரசு வேலைக்காக காத்திருப்பவர்கள் பொன்னான வாய்ப்பு உள்ளது. கைநியை சம்பளத்துடன் உள்ளூரிலையே அறநிலயத்துறையில் பணியாற்றலாம். தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கோயில்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கோயில்களில் பக்தர்கள் வசதிக்காக பணியாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த பணியிடங்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. இதற்கு பெரும்பாலும் குறைந்த கல்வித்தகுதியே இருப்பதால் பலரும் அறநிலையத்துறை வேலைக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டி உள்ள திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணியிடங்ளுக்கு நாளை (நவம்பர் 5) விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாகும். எனவே, இந்த பணியிடங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Thiruthani Temple Job: பணி விவரங்கள்
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் கூர்கா, மிருதங்கம், புஜங்கம், குடைக்காரர், வேதபாராயணம், தமிழ்ப் புலவர், சமயப் பிரசங்கி, சித்த மருத்துவர், செவிலியர், தூய்மை பணியாளர், காவலர், மேளம் ஆகிய பணிகளுக்கு தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மேலும், இரவுக் காவலர், ஓட்டுநர், கம்ப்பூயட்டர் ஆப்ரேட்டர், வேலையாள், தட்டச்சர் ஆகிய பணிகளுக்கு தலா இரண்டு இடங்கள் என மொத்தம் 26 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
Thiruthani Temple Job: கல்வித்தகுதி
கூர்க்கா பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம், நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும். இரவு காவலர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். மிருதங்கம், புஜங்கம் பணிகளுக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப் பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வேத பாராயணம் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். யாதொரு சமய நிறுவனங்கள், அரசு நிறுவனங்களில் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆகமப்பள்ளி அல்லது வேதபாடசாலையில் தொடர்புடைய துறையில் மூன்றாண்டு படிப்பினை முடித்து சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும். வேத ஆகமங்கள் கற்றிருத்தல் வேண்டும். குடைக்காரர் பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மாலைக்கட்டி பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். பூஜைகள் மற்றும் உற்சவங்களுக்கு தெய்வங்களை அலங்கரிப்பதற்காக மாலைகள் கட்டு திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், ஓட்டுநர் பணிக்கு எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் அவசியம்.
Thiruthani Temple Job: வயது வரம்பு
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 18 வயது முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் நன்கு உடல் நிலையுடன் இருக்க வேண்டும். இப்பணியிடங்கள் விண்ணப்பிப்பவர்கள் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும். இதன் அடிப்படையில், பணிக்கு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Thiruthani Temple Job: மாத சம்பளம்
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாத சம்பளம் என்பது அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். மேற்கண்ட பணிகளுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.86,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி விண்ணப்பியுங்கள். சம்பள விவரத்தை அறிய இந்து சமய அறநிலைத்துறை இணையதளத்தை பார்வையிடவும்.
Thiruthani Temple Job: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருக்கும் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 2025 நவம்பர் 5ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணி வரை விண்ணப்பங்கள் அடங்கிய விண்ணப்ப படிவம், தகுதி விவரங்கள், நிபந்தனைகள், மற்றும் இதர விவரங்கள் அடங்கிய விண்ணப்ப படிவத்தினை ரூ.100 செலுத்தி, திருக்கோயில் தலைமை அலுவலகத்தில் செலுத்தி அலுவலக நாட்களில் அலுவலக நேரங்களில் இன்று (நவம்பர் 4) பிற்பகல் 5.45 மணி வரை நேரில் வந்து பெற்றுக கொள்ளுங்கள்.
