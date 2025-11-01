மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளத்தில் அறநிலையத்துறையில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Melmalayanur Temple Recruitment: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் பணிகள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில் தற்போது மேல்மலையனூரில் உள்ள அருள்மிகு அங்காம்மன் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த கோயிலில் மருத்துவ பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
பணி விவரங்கள்
மேல்மலையனூரில் உள்ள அருள்மிகு அங்காளம்மன் கோயிலில் மருத்துவர் பணிக்கு 2 இடங்களும், உதவி செவிலியர் பணிக்கு 2 இடங்களும், நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு 2 இடங்களும் என மொத்தம் 6 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மேற்கு நான்கு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் அதிகபட்சமாக 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதோடு, மருத்துவர் பணிக்கு இளநிலை மருத்துவ படிப்பிற்காக எம்பிபிஎஸ் முடித்திருக்க வேண்டும். உதவி செவிலியர் பணிக்கு செவிலியர் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு 12 வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது சுகாதார ஆய்வாளர் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
மருத்துவர் பணிக்கு மாதம் சம்பளமாக ரூ.36,700 முதல் ரூ.1,16,200 வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. உதவி செலியர் பணிக்கு ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600 வரை மாத சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது. நர்சிங் அசிஸ்டெண்ட் பணிக்கு ரூ.11,600 முதல் ரூ.38,800 வரை மாத சம்பளமாக வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்ளுக்கு திருக்கோயிலின் மருத்துவ மையத்தில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேல்மலையனூரில் உள்ள அங்காளம்மன் கோயிலில் மருத்துவ பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் Hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கோயில் நிர்வாகத்தின் முகவரிக்கு விண்ணப்பத்துடன் கேட்கப்பட்ட நகலையும் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும். 2025 நவம்பர் 24ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
உதவி ஆணையர்/செயல் அலுவலர்,
அருள்மிகு அங்காளம்மன் திருக்கோயில்,
மேல்மலையனூர் வட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம் - 6042024
பணிக்கான நிபந்தனைகள்
மேற்கண்ட பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்த நிபந்தனைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம். அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் இந்து மதத்தை சார்ந்தவராகவும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்கள், நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்றவர்களும் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. நன்னடத்தை சான்றிதழ் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். நல்ல உடல்நிலையுடன் இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
