தமிழ் தெரிந்தால் போதும்.. ரூ.50,000 சம்பளத்தில் அறநிலையத்துறையில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Trichy Srirangam Temple Recruitment: தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களின் காலிப் பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதசுவாமி கோயிலில் மொத்தம் 31 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்கள், சம்பளம் குறித்து பார்ப்போம்.
பணி விவரங்கள்
இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கூர்க்கா பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத சம்பளாக ரூ.15,900 முதல் ரூ.50,400 வரை வழங்கப்படும். திருவலகு பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.15,900 முதல் ரூ.50,400 வரை வழங்கப்படும்.
கால்நடை பராமரிப்பாளர் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்ததிருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.15,900 முதல் ரூ.50,400 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய சன்னதி உடல், பெரிய சன்னதி வீரவண்டி, பெரிய சன்னதி சேமக்கலம் மற்றும் இதர வாத்தியங்கள், தாயார் சன்னதி வீரவண்டி மற்றும் இதர வாத்தியங்கள் பணிகளுக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். யாதொரு சமய நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது ஏனைய யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப் பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்த பணிகளுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.18,500 முதல் ரூ.58,600 வரை வழங்கப்படுகிறது. உதவி யானைப்பாகன் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். யானைக்கு பயிற்சி அளித்து, கட்டுப்படுத்தி, வழிநடத்தும் திறனுடன் யானைக்கு கட்டளையிட்டு கட்டுப்படுத்துவதற்கான மொழியை பேசும் திறனும் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வரை வழங்கப்படும்.
சலவையாளர் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வரை வழங்கப்படும். கூட்டுபவர் பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். மாத சம்பளமாக ரூ.10,000 முதல் ரூ.31,500 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் HRCE.TN.Gov.In என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அங்கு திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் இருக்கும் விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த விண்ணப்ப படிவத்தை கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய சான்றிழ் நகலுடன் உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
இணை ஆணையம்/செயல் அலுவலர்,
அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோயில்,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி - 620006
என்ற முகவரிக்கு நவம்பர் 25ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 45 வயதிக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
