இந்துசமய அறநிலையத்துறை வேலைவாய்ப்பு - எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதும்!

Govt Jobs : அரசு வேலை எதிர்பார்த்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ். எழுத படிக்கத் தெரிந்தால் போதும், கைநிறைய சம்பளத்துடன் இந்துசமய அறநிலையத்துறையில் பணியாற்றலாம். திருத்தணி முருகன் கோவில் மற்றும் அந்த கோவிலுக்கு பாத்தியப்பட்ட உபகோயில்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. வேலை வாய்ப்பு விவரம் மற்றும் சம்பளம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில் (முதன்மை திருக்கோயில்)
கூர்க்கா - 01, ரூ.15,900-50,400 (LEVEL: 17/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
இரவு காவலர் - 02, ரூ.15,900-50,400 (LEVEL: 17/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
மிருதங்கம் - 01, ரூ.18,500-58,600 (LEVEL: 22/1),
1. தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப்பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
புஜங்கம் - 01, ரூ.18,500-58,600 (LEVEL: 22/1)
1. தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப் பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
வேத பாராயணம் - 01, ரூ.15,700-50,000 (LEVEL: 17/1)
1. தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் ஆகமப்பள்ளி அல்லது வேதபாடசாலையில் தொடர்புடைய துறையில் குறைந்தபட்சம் மூன்றாண்டு படிப்பினை மேற்கொண்டதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. வேத-ஆகமங்கள் கற்றிருத்தல் வேண்டும்.
குடைக்காரர் - 01 ரூ.10,000-31,500 (LEVEL: 10/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
4. திருக்கோயில் பழக்கம் வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
மாலைக்கட்டி - 01, ரூ.10,000-31,500 (LEVEL: 10/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் உப்பரிகை/நந்தவனம் ஆகியவற்றினை அவையின்றி பராமரிக்க மாலைகள் கட்டித் திரளகள் மற்றும் பூக்களைத் தொடுப்பது தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
தமிழ்ப்புலவர் - 01, ரூ.18,500-58,600 (LEVEL: 22/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
3. யாதொரு பல்கலைக்கழகம் அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியாா் தமிழ்க் கல்லூரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் அல்லது M.Litt பட்டக் கல்வித் தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
4. திருக்கோயில் ஒப்பந்தங்களில் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
சமய பிரசங்கி - 01, ரூ.18,500-58,600 (LEVEL: 22/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/சமயசார்பற்ற நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் ஆகமப்பள்ளி அல்லது வேதபாடசாலையில் மூன்றாண்டு படிப்பினை மேற்கொண்டதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
சித்த மருத்துவர் - 01, ரூ.36,700-1,16,200 (LEVEL: 35/1)
1. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. சித்த மருத்துவத்தில் பட்டயப்படிப்பு மற்றும் அறுவை சிகிச்சைப் பட்டயம் (B.S.M.S) பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. தமிழ்நாட்டு சித்தா மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
ஓட்டுநர் - 02, ரூ.18,500-58,600 (LEVEL: 22/1)
1. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அல்லது அதற்கு இணையான கல்வித் தகுதியை அரசால் அங்கீகாரம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
2. குறைந்தது 08 ஆண்டுகள் கனரக வாகனம் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. ஓட்டுநர் உரிமத்தில் கனரக வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
4. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
செவிலியர் - 01 , தொகுப்பூதியம் ரூ.14,000/- (ஓய்வூதிய சலுகை இல்லை)
1. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. செவிலியர் (NURSING BSc) அல்லது Diploma in Nursing பட்டம் சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. செவிலியர் கழகத்தில் (NURSING COUNCIL) பதிவு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
கணினி இயக்குபவர் - 02, தொகுப்பூதியம் ரூ.15,000/- (ஓய்வூதிய சலுகை இல்லை)
1. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட/அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட கணினி அறிவியலில் பட்டயப்படிப்பு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு சான்றிதழ் (Computer Automation) பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
உப கோயில்கள் காலிப் பணியிடங்கள்
1. அருள்மிகு கோட்டா ஆறுமுக சுவாமி திருக்கோயில்
நாதஸ்வரம் - 01, ரூ.15,700-50,000 (LEVEL: 16/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப்பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
உப கோயில் - சப்தகன்னியம்மன் திருக்கோயில், திருத்தணி
தூய்மை பணியாளர் - 01, ரூ.10,000-31,500 (LEVEL: 10/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
உப கோயில் - மாத்தூர், அருள்மிகு மகிசாசூரமர்த்தினியம்மன் திருக்கோயில்
தட்டச்சர் - 01, ரூ.15,300-48,700 (LEVEL: 15/1)
1. இடைநிலைப் பள்ளி வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதலைமை/இரண்டாமிசை தட்டச்சு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அல்லது அதற்கு இணையான அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டயப் படிப்பு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் (Computer Automation).
4. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
பலவேலை - 01 , ரூ.11,600-36,800 (LEVEL: 12/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
அருள்மிகு சந்தானவேணுகோபாலபுரம் சந்தானவேணுகோபால சுவாமி திருக்கோயில்
பலவேலை - 01 , ரூ.11,600-36,800 (LEVEL: 12/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
அருள்மிகு நாதாதீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில்
நாதஸ்வரம் - 01, ரூ.15,700-50,000 (LEVEL: 16/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப்பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
காவலர் - 01, ரூ.11,600-36,800 (LEVEL: 12/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
அருள்மிகு வடாரண்பேஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில்
தட்டச்சர் - 01, ரூ.15,300-48,700 (LEVEL: 15/1)
1. இடைநிலைப் பள்ளி வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான தேர்ச்சி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
3. தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதலைமை/இரண்டாமிசை தட்டச்சு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அல்லது அதற்கு இணையான அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டயப் படிப்பு சான்றிதழ் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் (Computer Automation).
4. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
மேளம் (தவில்) - 01, ரூ.11,600-36,800 (LEVEL: 12/1)
1. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
2. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
3. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப்பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
5. அருள்மிகு வாசீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயில்
நாதஸ்வரம் - 01, ரூ.15,700-50,000 (LEVEL: 16/1)
1. தமிழில் படிக்க மற்றும் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
2. யாதொரு சமய நிறுவனங்கள்/அரசு நிறுவனங்கள்/யாதொரு அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாதொரு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் இசைப்பள்ளிகளிலிருந்து இது தொடர்புடைய துறையில் தேர்ச்சி பெற்றதற்கான சான்று.
3. திருக்கோயில் பழக்க வழக்கம் / நடைமுறைகள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.
விண்ணப்பிப்பதற்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் பொதுவான தகவல்கள்
* வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர் 01.07.2025 அன்று 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 45 வயது மேற்பட்டவராகவும் இருக்கக்கூடாது.
* விண்ணப்பதாரர் இந்து மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
* விண்ணப்பப்படிவங்களுக்கு திருத்தணி திருக்கோயில் தலைமை அலுவலகத்தில் ரூ.100/- செலுத்தி அலுவலக நாட்களில், அலுவலக நேரங்களில் 04.11.2025 பிற்பகல் 5.45 மணி வரை நேரில் வந்து கேட்டு தெரிந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
* பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தினை உரிய தகுதிச்சான்றுகளின் நகல்கள் மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன் இணைத்து, 05.11.2025 பிற்பகல் 5.45 மணி வரை கோயில் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
* இந்த பணி நியமனங்கள் அனைத்து விதிகளையும், குறிப்பாக இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் நிறுவன பணியாளர்கள் பணி நிபந்தனைகள் சட்டம் 2020 (GO.Ms.No.14, Tourism, Culture and Religious Endowments (RE4-2), 3rd September 2020) மற்றும் அவ்வப்போது அரசால் அறிவிக்கப்படும் விதிகளையும் உள்ளடக்கியதாகும்.
* ஒருவர் ஒரு பணிக்கு மட்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
* விண்ணப்பதாரர், தகுதிச் சான்றுகளை அரசாணை (நிலை) எண். 545 வரைவு விதிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளுக்கு இணங்க கொடுக்க வேண்டும்.
* தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்ட பின்னரே மற்ற விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
* இந்த விண்ணப்பம் நிரந்தரப்பணி நியமனம் தொடர்பாக எந்த உரிமையையும் கோர முடியாது. தற்காலிகமாக பணி நியமனம் செய்யப்படும் விண்ணப்பதாரர்கள், வேலைவாய்ப்பு முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டால் நீதிமன்றத்தை நாடக்கூடாது என்று ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
* விண்ணப்பக் கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்படமாட்டாது (Non-Refundable).
* விண்ணப்பதாரர்கள் அனைத்து அசல் ஆவணங்களின் நகல்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
* நேர்காணலுக்கு வருபவர்கள், திருக்கோயிலின் பழக்க வழக்கம், நடைமுறைகளுக்கு இணங்கவும், உரிய மரியாதையுடன் நடந்துகொள்ளவும் வேண்டும்.
* தற்காலிக பணி நியமனங்கள் (திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில் தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு) 08.10.2025 முதல் 04.11.2025 பிற்பகல் 5.45 மணி வரை நேரில் வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
