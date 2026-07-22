/கோவில் பரம்பறை அறங்காவலர்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இந்துசமய அறநிலையத்துறை புதிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu HRCE Trustee Recruitment 2026: இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 8,193 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனத்திற்கான தகுதியான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சட்டப்பிரிவு 49(1)ன் படி பட்டியலில் சாராத 8.193 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
அறங்காவலர் நியமன அறிவிப்பு. திருக்கோயில்கள் விவரம், தகுதிகள், விண்ணப்ப படிவம் ஆகியவை (www.hrce.tn.gov.in) இத்துறையின் வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பங்களை இணைய வழியில் (online) பூர்த்தி செய்தோ அல்லது பதிவிறக்கம் செய்தோ உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, விரைவஞ்சல் (Speed Past) மூலமாகவோ சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பலாம். 20.08.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, 1012 திருக்கோயில்களுக்கு பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்கள் நியமனம் மற்றும் 14 மாவட்டங்களில் மாவட்டக்குழு உறுப்பினர்களின் நியமனத்திற்கும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளும் தேதியன்று விண்ணப்பதாரர் வயது 25-க்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
2. இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டவிதி 26ல் தகவின்மை குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் எவையேனும் உள்ளவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட தகுதியற்றவர்கள். ஆதலின் அவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை.
3. அடியிற் சொல்லப்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் எவையேனும் உள்ளவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட தகுதியற்றவர்கள். ஆதலின் அவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை.
* இந்து சமயத்தினை பின்பற்றாதவர்கள்.
* ஒழுக்கக்கேடு சம்மந்தமான குற்றத்துக்காக ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பெற்று அத்தகைய தண்டனை மாற்றப்பெறாமல் அல்லது மேற்படி குற்றம் மன்னிக்கப்பெறாமல் உள்ளவர்கள்.
* யாதொரு கோயிலில் அறங்காவலராக ஏற்கனவே இருந்து, அறங்காவலர்கள் பதவியிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது பணியறவு செய்யப்பட்டவர்கள்.
* ஒரு அறங்காவலரின் அலுவல்களை நிறைவேற்றவும், கடமைகளைச் செய்யவும், இயலாத வண்ணம் சித்த மனச்சீர்கேடு உள்ளவர் அல்லது வேறு மனநலக்குறைவு அல்லது மனத்தளர்ச்சியினால் துன்புறுபவர்கள்.
* மேற்படி கோயிலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளின் அறங்காவலர்களாக இருப்பவர்கள்.
* மத்திய அரசின் பணியிலிருந்தோ அல்லது மாநில அரசின் பணியிலிருந்தோ அல்லது உள்ளாட்சி மன்றங்களின் பணியிலிருந்தோ நீக்கப்பெற்றவர்கள் அல்லது பணியறவு செய்யப்பட்டவர்கள்.
* அறநிலையத்தின் சார்பாக அல்லது அறநிலையத்திற்கு எதிராக ஊதியம் பெறும் வழக்கறிஞராக அமர்த்தப் பெற்றவர்கள்.
* அறநிலையத்தின் நலன்களுக்கு விரோதமாகச் செயலாற்றி இருப்பவர்கள்.
* அறநிலையத்தின் குத்தகைதாரராகவோ அல்லது வேறு உடன் படிக்கையில் பற்றுள்ளவர்களாகவோ அல்லது அறநிலையத்தில் நடைபெறும் யாதொரு வகையிலும் சேர வேண்டிய தொகையை பாக்கி வைத்திருப்பவர்களாகவோ உள்ளவர்கள்.
* விடுவிப்புப் பெறாத நொடிப்பு நிலையில் உள்ளவர்கள்.
* அரசு நிறுவனங்கள், அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தனி நிறுவனங்கள் அரசு சார்பான நிறுவனங்களில் பணிபுரிவோராக இருக்க கூடாது.