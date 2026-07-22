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கோவில் பரம்பறை அறங்காவலர்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இந்துசமய அறநிலையத்துறை புதிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu HRCE Trustee Recruitment 2026: கோவில் அறங்காவலர்கள் நியமனத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற புதிய அறிவிப்பை இந்துசமய அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:49 AM IST
கோவில் பரம்பறை அறங்காவலர்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இந்துசமய அறநிலையத்துறை புதிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu HRCE Trustee Recruitment 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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