English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • துணை முதல்வர் பதவி.. விஜய்யிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் பாமக.. ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் தவெக

துணை முதல்வர் பதவி.. விஜய்யிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் பாமக.. ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் தவெக

TVK Vijay PMK Alliance: தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்றுள்ள நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க விஜய் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.  தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க பாமக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது.  5 சீட்டுகளை வென்ற பாமக துணை முதல்வர் பதவி கேட்டுள்ளதாக  தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 5, 2026, 11:23 AM IST
  • துணை முதல்வர் பதவி கேட்கும் பாமக
  • சௌமணி அன்புமணி துணை முதல்வர் பதவி
  • மறுக்கும் தவெக

Trending Photos

பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : மே 5 , செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இனி கிடையாது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தேர்தல் முடிவு
துணை முதல்வர் பதவி.. விஜய்யிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் பாமக.. ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் தவெக

TVK Vijay PMK Alliance: 2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று (மே 4) வெளியானது. தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை  உருவாகியுள்ளது. தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களிலும், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும்,
அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வென்றுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 15 சிட்டிங் அமைச்சர்களும், ஒரு சபாநாயரும் தோல்வி அடைந்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

துணை முதல்வர் பதவி 

தவெக 108 இடங்களில் வென்றிருந்தாலும், அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. பெரும்பான்மை பெற 118 இடங்களில் வென்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், தவெக வெறும் 108 இடங்களில் தான் வெற்றி பெற்றது.  இதனால், ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு 11 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. பெரும்பான்மை பெறும் நடவடிக்கையில் தவெக முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. 

தவெக ஆட்சி அமைக்க 4 வழிகள் உள்ளன. திமுக, அதிமுக கூட்டணி உடைத்து தான் தவெக ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் உள்ளது. அதாவது, தவெக,  பாமக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவு 118 இடங்களை பெற்று ஆட்சி அமைக்கலாம்.  அடுத்ததாக, 108 இடங்கள் தவெக, 5 இடங்கள் பாமக, ஐயுஎம்எல் 2, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2 என மொத்தம் 119 இடங்களை பெற்று தவெக ஆட்சி அமைக்கலாம்.

இல்லையெனில், தவெக, அதிமுகவின் 45 இடங்கள் என மொத்தமாக 153 இடங்களை பெற்று தவெக ஆட்சி அமைக்கலாம். இப்படியாக சில தவெக பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி அமைக்க பல வழிகள் உள்ளன.   தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க  பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முனைப்புடன் இருந்து வருகிறது.  இதில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவிற்கு வெளியில் இருந்து ஆதுரவு வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. 

பாமக  வைக்கும் டிமாண்ட்

அதே நேரத்தில்,  அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து 5 தொகுதிகளை வென்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடன் தவெக தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.  ஆனால், இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பாமக பயங்கரமாக டிமாண்ட் வைத்து வருகிறது. கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்றால் துணை முதல்வர் பதவி தங்களுக்கு வேண்டும் என்றும் அன்புமணி கேட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.  தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே, அவருக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்க வேண்டும் என அன்புமணி கோக்கை வைத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

மேலும், விஜய் ரானினாமா செய்ய உள்ள ஒரே தொகுதியையும் பாமக கோரியுள்ளது. ஐந்து தொகுதியை மட்டுமே கைப்பற்றிய பாமக, தவெகவுக்கு பெரிய டிமாண்ட்டை வைத்துள்ளது. இதற்கு தவெக மறுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.  பாமகவின் கோரிக்கைக்கு உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், மாற்று கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.   காங்கிரஸ், விசிகி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், ஐயுஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளிடம் தீவிர பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஆட்சி அமைக்க விஜய்க்கு 15 நாட்களே இருப்பதால், அதற்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க விஜய் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.  

கோட்டையை கைப்பற்றிய தவெக

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியமாக இருப்பது தலைநகர் சென்னை தான். தலைநகர் சென்னையில் தவெக 16 தொகுதிகளில் 14 இடங்களை முழுவதுமாக கைப்பற்றியது. குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலினை வீழ்த்து  தவெக வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.  மேலும், சென்னையில் துறைமுகத்தில் சேகர்பாபுவும்,  சேப்பாக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளனர். 

மேலும் படிக்க: மகளிர் உரிமைத்தொகை வராது! எல்லோருக்கும் மாதம் ரூ.2500 - விஜய் விரைவில் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு அரசின் முதல் அறிவிப்பு - உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கவும்

மேலும் படிக்க: ஆளுநருக்கு கடிதம் எழுதிய தமிழக வெற்றிக் கழகம்! எப்போது பதவி ஏற்கிறார்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
TN Assembly ElectionTN Electiontvk vijayPMK AnbumaniTVK Vijay latest news

Trending News