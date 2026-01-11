10,12 படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை! மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Income Tax Department Job: தமிழகத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Tamil Nadu Income Tax Department Job: நிதித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை உள்ளது. டெல்லியை தலைமையிடமாக கொண்டு நிதித்துறை செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும், பல்வேறு மாநிலங்களிலும் வருமான வரித்துறை அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.  தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை செயல்பட்டு வருகிறது. வருமான வரித்துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களும் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது வருமான வரித்துறையில் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பணி குறித்த விவரம்

தமிழகத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் சுருக்கெழுத்தர் பணிக்கு  12 இடங்களும், வரி உதவியாளர் பணிக்கு 47 இடங்களும், பன்முகப் பணியாளர் பணிக்கு 38 இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.   மேலும், விளையாட்டு அடிப்படையிலான பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, தடகளம்,  பேட்மிண்டன், டேபிஸ் டென்னிஸ், கூடைப்பந்து, கைப்பந்து, கபடி, கால்பந்து,  யோகாசம் உள்ளிட்ட 97 விளையாட்டு பிரிவுகளுக்கும் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதாவது, சுருக்கெழுத்தர் பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வரி உதவியாளர் பணிக்கு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். பன்முகப் பணியாளர் பணிக்கு 10 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். விளையாட்டு தகுதி கொண்ட பணிக்கு 2026 ஜூலை 1 அன்று வரையிலான விளையாட்டு சான்றிதழ்கள் மட்டுமே ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வயது வரம்பபை பொறுத்தவரை, மேற்கண்ட பணிகளுக்கு 27 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம்

சுருக்கெழுத்தர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,000 வரை வழங்கப்படும். வரி உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.25,500 முதல் ரூ.81,000, பன்முகப் பணியாளர் பணிக்கு ரூ.18,000 முதல் ரூ.56,900 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   இந்த பணிக்கு  விளையாட்டுத் தகுதி, திறன் தேர்வு, மருத்துவ பரிசோதனை, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.  

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்டு வருமான வரித்துறை பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். incometax.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.200 செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். ஜனவரி 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, 10,12, பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

