English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழக பட்ஜெட் 2026: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. தங்கம் தென்னரசு அதிரடி அறிவிப்புகள்

தமிழக பட்ஜெட் 2026: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. தங்கம் தென்னரசு அதிரடி அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Interim Budget 2026:  2026-27 தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்த நிலையில், அரசு ஊழியர்களுக்கு அதில் முக்கியமான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:54 PM IST
  • தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026
  • அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஓய்வூதியம் முதல் மகப்பேறு விடுப்பு வரை

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
camera icon7
Mamta Mohandas
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
camera icon7
weight loss
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
கம்மி விலையில்.. கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உட்பட 4 கோயில்களுக்கு 11 நாள் டூர்! IRCTC செம பேக்கேஸ்
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில்.. கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உட்பட 4 கோயில்களுக்கு 11 நாள் டூர்! IRCTC செம பேக்கேஸ்
தமிழக பட்ஜெட் 2026: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. தங்கம் தென்னரசு அதிரடி அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Interim Budget 2026: தமிழகத்தில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று (பிப்ரவரி 17) இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இதில் பல முக்கியமான அறிவிப்புகளையும், திமுக அரசின் சாதனைகளையும் அவர்  பட்டியலிட்டார். அதோடு, எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறினார். குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்களுக்கு தங்கம் தென்னரசு முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Tamil Nadu Budget 2026: பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கான அறிவிப்புகள்

1. பட்ஜெட்டில் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, கடந்த 01.01.2020 முதல் 31.12.2021 வரை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அகவிலைப்படி உயர்வை மீண்டும் வழங்கப்பட்டது. 

2. அதே போன்று ஈட்டிய விடுப்பினை ஒப்படைப்பு செய்து பணமாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் நடைமுறையை மீண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டது. 

3. அரசுப் பணியாளர்கள் விபத்தில் உயிரிழக்க நேர்ந்தால் ஒரு கோடி ரூபாயும், இயற்கை மரணமடைந்தால் பத்து இலட்சம் ரூபாயும், அவர்கள் குடும்பத்தினர் பெறும் வகையில் வங்கிகள் மூலம் ஆயுள் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

4. பணியிடை மரணமடையும் அரசு அலுவலர்களின் குழந்தைகளுக்கு ஐந்து முதல் பத்து இலட்சம் ரூபாய் வரை திருமணச் செலவிற்கான நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. உயர்கல்வி உதவியாக பத்து இலட்சம் ரூபாயும்,  

5. அரசு அலுவலர்களின் குழந்தைகளுக்கு தொழிற்கல்வி பயில முன்பணம் ஒரு இலட்சம் ரூபாயாகவும், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்வி பயில முன்பணம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டது.  

6. அரசுப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் திருமண முன்பணம் ஐந்து இலட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது. 

7. அரசுப் பணியாளர்களுக்கான பண்டிகை முன்பணத்தை இருபதாயிரம் ரூபாயாகவும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பண்டிகை முன்பணத்தை ஆறாயிரம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது. 

8. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பொங்கல் பரிசுத் தொகையை ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது.

9. பெண் அரசு அலுவலர்களின் மகப்பேறு விடுப்பை 9 மாதத்திலிருந்து 12 மாதங்களாக உயர்த்தப்பட்டது.

10. இவை அனைத்திற்கும் மகுடமாய் அமையும் வகையில், அரசுப் பணியாளர்களின் இருபத்து இரண்டாண்டு கால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், அவர்களுக்கான 'தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தினை' இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெறும் அரசுப் பணியாளர்கள், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு நிகரான ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுவார்கள். 

11. அரசு அலுவலர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இத்திட்டத்தில், கடைசி மாத ஊதியத்தில் 50 சதவீதம் உறுதியளிக்கப்பட்ட மாத ஓய்வூதியம், அரசு அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு இணையான அகவிலைப்படி உயர்வு, குடும்ப ஓய்வூதியம், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை மொத்தமாகப் பெறும் வசதி மற்றும் இறப்பு மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பணிக்கொடை ஆகிய பலன்கள் அடங்கியுள்ளன. 

12. இந்த இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் இத்திட்டத்தினைச் செயல்படுத்துவதற்கான அரசின் கூடுதல் பங்களிப்பிற்கென ஒட்டுமொத்தத் தொகையாக 11,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் 2026: பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ரூ.48,534 ஒதுக்கீடு! மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்..

மேலும் படிக்க: தமிழக பட்ஜெட் 2026: பெண்களுக்கான முத்தான அறிவிப்புகள்.. பட்டியலிட்ட தங்கம் தென்னரசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Tamil Nadu Interim BudgetTamil Nadu Interim Budget 2026Tamil Nadu Budget 2026Tamil nadu government staff

Trending News