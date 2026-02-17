தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. இதுவரை அறிவித்த டாப் 10 அறிவிப்புகள்!

தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று (பிப்ரவரி 18) காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 2026-27 ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த ஆண்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், திமுக ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்படும் கடைசி பட்ஜெட் இது ஆகும். இந்த நிலையில், நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை வாசித்து வருகிறார்.
டாப் அறிவிப்புகள்
இதில் இதுவரை பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை அறிவித்திருக்கிறார். அதில் முக்கிய அறிவிப்புகளாக இருக்கும் டாப் அறிவிப்புகளை இங்கு பார்க்கலாம்.
உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8,505 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறைக்கு ரூ.17,088 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் துறைக்கு ரூ.718 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ரூ.48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஊரக வளர்ச்சித்துறைக்கு ரூ.28,687 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவத்துறைக்கு ரூ.22,090 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எரிசக்தித் துறைக்கு ரூ.18,091 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொழிலாளர் நலத்துறைக்கு 1996 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்ப்ட்டுள்ளது,
தகவல் தொழில்நுட்பத்துறைக்கு ரூ.219 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்திருக்கிறார்.
மேலும், ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு ரூ. 11,000 கோடி ஓதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதை தவிர்த்து இன்னும் பல அறிவிப்புகளை அறிவித்து வருகிறார் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு.
திமுக அரசின் சாதனைகள்
முன்னதாக அவர் திமுக அரசு செய்த பல்வேறு சாதனைகள் குறித்தும் விரிவாக உரையாற்றி இருந்தார். அதாவது, விடியல் பயணத்தால் மகளிர் மாதந்தோறும் ரூ.888 சேமிக்கின்றனர். காலை உணவு திட்டம் மூலமாக 19.34 லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். கருவுற்ற தாய்மார்களையும், பச்சிளம் சிசுக்களையும் பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது.
மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் இந்தியாவின் முன்னோடி திட்டமாக திகழ்கிறது; இந்த திட்டத்தை பிற மாநிலங்களும் பின்பற்றுவதே இத்திட்டத்தின் வெற்றி. பெண்கள் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5,000 உரிமைத் தொகை செலுத்தியபோது தமிழ்நாடே இன்ப அதிர்ச்சியில் உறையவைத்ததாக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறினார்.
