/புது வீடு, நிலம் வாங்கப் போறீங்களா? பத்திரப்பதிவு வழிகாட்டி மதிப்பில் புதிய ரூல்ஸ்

Tamil Nadu Government : பத்திரப்பதிவு வழிகாட்டி மதிப்பில் வந்திருக்கும் புதிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் வழிகாட்டி மதிப்பு குளறுபடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட திட்டம்.
Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் உள்ள 578 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும் சொத்துக்களைப் பதிவு செய்யும்போது வீடு, வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலைப் பகுதிகளில் வழிகாட்டி மதிப்பை (Guideline Value) நிர்ணயம் செய்வதில் பல்வேறு குழப்பங்களும் குளறுபடிகளும் நிலவி வருவதாகப் புகார்கள் எழுந்தன. இதனைச் சீரமைக்கும் வகையிலும், தேவையற்ற குழப்பங்களைத் தவிர்த்து பொதுமக்களுக்குப் வெளிப்படையான சேவையை வழங்கவும், தமிழக பதிவுத்துறைத் தலைவர் விரிவான புதிய நெறிமுறைகள் அடங்கிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார்.
அரசு விதிமுறைகளைப் பல பதிவு அலுவலர்கள், மாவட்டப் பதிவாளர்கள் சரியாகப் பின்பற்றுவதில்லை என்பது கவனத்திற்கு வந்ததை அடுத்து, இந்த அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவுத்துறைத் தலைவரின் புதிய சுற்றறிக்கையின்படி, வழிகாட்டி மதிப்பை எவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும் என்ற விரிவான விவரங்கள் இதோ:
1. குடியிருப்புப் பகுதிகளில் கடைகளோ, தொழிற்சாலைகளோ வந்தால் என்ன விதி?
ஒரு தெருவானது வழிகாட்டி மதிப்புப் பதிவேட்டில் குடியிருப்புப் பகுதி என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது, அந்தத் தெருவில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான கடையோ அல்லது ஒரு சிறிய தொழிற்சாலையோ விற்பனைக்கு வந்தால், அதற்குத் தனியாக வணிக வகைப்பாடு அல்லது தொழிற்சாலை வகைப்பாடு என்று மாற்றி அதிக மதிப்பில் கட்டணம் வசூலிக்கத் தேவையில்லை. ஒரு தெருவில் பெரும்பாலான சொத்துக்கள் என்ன பயன்பாட்டில் உள்ளனவோ, அதன் அடிப்படையிலேயே ஒட்டுமொத்த தெருவுக்கும் வழிகாட்டி மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே, குடியிருப்புப் பகுதி எனில், அங்குள்ள தனிப்பட்ட கடைகளுக்கும் குடியிருப்புக்கான வழிகாட்டி மதிப்பை மட்டுமே கடைப்பிடிக்க வேண்டும். தனி மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யத் தேவையில்லை.
2. வணிக, குடியிருப்புப் பகுதியில் தொழிற்சாலை அமைந்திருந்தால்...
ஆவணப் பதிவின் போது சம்பந்தப்பட்ட புல எண்களில் (Survey Numbers) தொழிற்சாலை இயங்கி வரும் பட்சத்தில், அந்தப் பகுதி ஏற்கனவே குடியிருப்பு அல்லது வணிகப் பகுதியாக வழிகாட்டி பதிவேட்டில் இருந்தால், அதற்குத் தனியாக தொழிற்சாலைப் பகுதி என அதிக மதிப்பு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில், குடியிருப்பு மற்றும் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான வழிகாட்டி மதிப்பு என்பது பொதுவாக தொழிற்சாலைப் பகுதிக்கான மதிப்பை விடக் கூடுதலாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும். எனவே, அந்தப் புல எண்களுக்கு ஏற்கனவே பதிவேட்டில் உள்ள குடியிருப்பு, வணிக மதிப்பினையே அப்படியே கடைப்பிடித்தால் போதுமானது.
3. விவசாய நிலப்பரப்பில் தொழிற்சாலைகள் அமைந்திருந்தால் மதிப்பிடுவது எப்படி?
ஆவணத்தில் தொழிற்சாலை உள்ள நிலையில், வழிகாட்டி பதிவேட்டில் அந்தப் பகுதி விவசாய மதிப்பு கொண்டதாக இருந்தால், அதை எவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும் என்பதில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது:
மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி எல்லைக்குள்: விவசாயப் பகுதியில் பெரிய தொழிற்சாலைகள் அமைந்திருக்கும் பட்சத்தில், அது மாநகராட்சி அல்லது நகராட்சி எல்லைக்குள் வந்தால், அதற்குச் சதுரடி அடிப்படையில் மதிப்பு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும். இந்த மதிப்பு வணிகப் பகுதி > குடியிருப்புப் பகுதி > தொழிற்சாலைப் பகுதி > விவசாயப் பகுதி என்ற வரிசைக்கிரமமான மதிப்பின் அடிப்படையில் சதுரடி மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.
கிராமம் மற்றும் பேரூராட்சிப் பகுதிகளில்: கிராமப்புறங்களில் உள்ள கோழிப் பண்ணை, பட்டாசுத் தொழிற்சாலை, ஜல்லி கிரஷர் (Blue Metal Crusher), இறால் பண்ணை, காற்றாலை, சூரிய மின்சக்தி ஆலை, தென்னை நார் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட பெரிய பரப்பளவிலான தொழிற்சாலைகளுக்கு, அந்தப் புல எண்களுக்கு வழிகாட்டியிலுள்ள விவசாய மதிப்பை மட்டுமே கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இதற்குத் தனியாக சதுரடி மதிப்பு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியதில்லை.
தொழிற்சாலைத் தெருக்கள்: ஒரு தெருவே தனியாகத் தொழிற்சாலைத் தெரு என்று அமைந்திருப்பின், அங்குள்ள தொழிற்சாலைகளுக்குத் தனியாக மதிப்பு நிர்ணயிக்கத் தேவையில்லை. அந்தத் தெருவிற்கு ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழிகாட்டி மதிப்பை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும்.
4. காலி நிலமும், சுற்றுச்சுவர் கொண்ட தொழிற்சாலையும்
ஒரு பரந்த தொழிற்சாலையில், பெரிய சுற்றுச்சுவருக்குள் கட்டிடமும், மீதமுள்ள பகுதி காலி நிலமாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில், ஒட்டுமொத்த நிலத்திற்கும் காலி மனைக்கான மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யக் கூடாது. தொழிற்சாலைக் கட்டிடம் அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட புல எண் அல்லது உட்பிரிவிற்கு (Sub-division) மட்டுமே உரிய கட்டிட மதிப்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும். கட்டிடம் இல்லாத, சுற்றுச்சுவருக்குள் உள்ள மீதமுள்ள காலி நிலப் பகுதிகளுக்கு வழிகாட்டி பதிவேட்டில் உள்ள மதிப்பை மட்டுமே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
5. ஒரே நான்கு எல்லைகளுக்குள் பல புல எண்கள் இருந்தால்...
பல புல எண்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சொத்து, ஒரே நான்கு எல்லைகளுக்குள் அடைபட்டு, ஒரு கூட்டுச் சுவருக்குள் அமைந்திருக்கும் போது, ஒவ்வொரு புல எண்ணுக்கும் தனித்தனியாகப் பார்க்கத் தேவையில்லை. அந்தப் புல எண்கள்/உட்பிரிவுகளுக்கு உரிய வழிகாட்டி மதிப்பை ஒட்டுமொத்தமாகச் சொத்தின் மொத்தப் பரப்பளவிற்கும் கணக்கிட்டுக் கடைப்பிடித்தால் போதுமானது.
6. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் முதல் விற்பனை
ஒரு தெருவானது சந்தை மதிப்பு வழிகாட்டியின்படி குடியிருப்புப் பகுதி என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது, அந்தத் தெருவில் வணிகப் பயன்பாட்டிற்காகவோ அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்காகவோ புதிதாகக் கட்டப்பட்டு முதல் விற்பனைக்கு வரும்போது, அதற்கு அந்த வகைப்பாட்டிற்கு இணங்கத் தனியாகக் கூட்டு மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பதிவுத்துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
அதிகாரிகளுக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கை:
மேற்கண்ட நெறிமுறைகளை எவ்விதத் தவறும் இல்லாமல், துல்லியமாகக் கடைப்பிடிக்குமாறு அனைத்து சார்பதிவாளர்கள், மாவட்டப் பதிவாளர்கள் மற்றும் தணிக்கை அலுவலர்களுக்குப் பதிவுத்துறைத் தலைவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். மேலும், இந்தச் சுற்றறிக்கையைப் பெற்றுக் கொண்டதற்கான ஒப்புதலை அனைத்து அலுவலர்களும் கட்டாயமாக அளிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சொத்துப் பதிவின் போது பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ளும் தேவையற்ற அலைக்கழிப்புகளும், வழிகாட்டி மதிப்பு என்ற பெயரில் நடக்கும் குளறுபடிகளும் முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.