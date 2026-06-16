/படிக்கும்போது மாதம் ரூ.1,000... வேலை கிடைத்தால் ரூ.30,000 சம்பளம் - ஐடிஐ படிப்பில் சேர சூப்பர் வாய்ப்பு

Tamil Nadu ITI Direct Student Admission : தமிழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் கீழ் 132 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களும் (ITIs) 277 தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் என மொத்தம் 409 ஐடிஐ-கள் இயங்கி வருகின்றன. இதன் மாணவச் சேர்க்கை கடந்த மே 17ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜூன் 3ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் www.skilltraining.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மாணவச் சேர்க்கை நடைபெற்றது. ஐடிஐ படிப்புகளில் சேர, ஆண்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் அதிகபட்சம் 40 வயதானவர்கள் வரை வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டள்ளது. பெண் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது வரம்பே கிடையாது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், "இத்தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 2026-2027ஆம் ஆண்டு கலந்தாய்வுக்கான கால அவகாசம் கடந்த ஜூன் 13ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) உடன் நிறைவடைந்தது. மாணவர்களின் நலன் கருதி தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடி சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் வரும் ஜூன் 30ஆம் தேதிவரை (செவ்வாய்கிழமை) வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) பயிற்சியாளர்கள் நேரடி சேர்க்கை#CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ |@imrajmohan | pic.twitter.com/0UFdglzAD1— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) June 15, 2026
குறைந்தபட்சம் ரூ. 20 ஆயிரம் முதல் மாணவர்களின் திறனுக்கேற்றவாறு ரூ. 30 ஆயிரம் வரை மாதச் சம்பளம் கிடைக்கிறது.
எட்டாம் வகுப்பு அல்லது பத்தாம் வகுப்பு முடித்து விட்டு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேரலாம்.
அதேநேரத்தில், தொழிற்பயிற்சி படிப்புகளில் சேர்வதில் சந்தேகம் இருந்தால், இரண்டு தொடர்புகள் எண்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் இயக்குநர் தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அலைபேசி எண்: 9499055642; வாட்ஸ்அப் எண்: 9499055612