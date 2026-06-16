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படிக்கும்போது மாதம் ரூ.1,000... வேலை கிடைத்தால் ரூ.30,000 சம்பளம் - ஐடிஐ படிப்பில் சேர சூப்பர் வாய்ப்பு

Tamil Nadu ITI Direct Student Admission : அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தற்போது நேரடி மாணவச் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் தற்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த ஐடிஐ படிப்புகளில் சேர்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள், உதவித்தொகை, வேலைவாய்ப்புகள், சம்பளம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 12:33 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:33 AM IST
படிக்கும்போது மாதம் ரூ.1,000... வேலை கிடைத்தால் ரூ.30,000 சம்பளம் - ஐடிஐ படிப்பில் சேர சூப்பர் வாய்ப்பு
Image Credit: Image Credits : Tamil Nadu ITI Admission | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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