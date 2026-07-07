/தமிழக அரசு வேலை, மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்: விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு ஜூலை 13 வரை நீட்டிப்பு

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையில் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பல்வேறு பதவிகளுக்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து ஒரு வருட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன. இதற்கான காலக்கெடு ஜூலை 6 ஆம் தேதியாக இருந்த நிலையில், தற்போது காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரா. ரேவதி இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: நீட்டிக்கப்பட காலக்கெடு
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகின் மூலம் குழந்தை உதவி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. தஞ்சாவூர் இரயில் நிலையம், கும்பகோணம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் குழந்தை உதவி மையம் (Child Helpline Desk) அமைத்திட, மிஷன் வத்சல்யா திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்படி பணியாளர்கள் நியமனம் செய்திட 23.06.2026 முதல் 06.07.2026 -க்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு பத்திரிக்கை செய்தி வெளியிடப்பட்டது. கீழ்கண்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன:
- தஞ்சாவூர் இரயில் நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு 6 பணியாளர்கள்
- கும்பகோணம் பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு 6 பணியாளர்கள்
- பட்டுக்கோட்டை பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு 6 பணியாளர்கள்
இந்த வகையில் கூடுதல் 18 பணியார்கள் (9 மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் 9 வழக்கு பணியாளர்கள்) தெர்ந்தெடுக்கப்பட அறிவிப்பு வெளியானது. தற்போது நிர்வாக காரணங்களால் கடைசி தேதி மேலும் 7 நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு 13.07.2026 தேதி வரை விண்னப்பங்களை அனுப்பலாம் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த தேதி வரை விண்ணப்பங்களைப் பெறவும் மற்றும் மாவட்ட இணைய தளமான https://thanjavur.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவேற்றம் செய்யவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் இரயில் நிலையம், கும்பகோணம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணபிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, மதிப்பூதியம், கல்வித் தகுதி, அனுபவம், வயது வரம்பு ஆகிய தகவல்கள் இதோ:
பதவியின் பெயர்: இரயில்வே உதவி மையம் மேற்பார்வையளர்
- கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி/ கணினி அறிவியல்/ தகவல் தொழில் நுட்பம்/ சமூகம் சார்ந்த சமூகவியல்/ சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இளங்கலைப் பட்டம் மற்றும் கணினியில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- காலிப் பணியிடங்கள்: 3
- மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.21,000
- வயது வரம்பு: 42 வயது
- அனுபவம்: குழுந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: இரயில்வே உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்
- கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பு திறன் இருத்தல் வேண்டும்.
- காலிப் பணியிடங்கள்: 3
- மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,000
- வயது வரம்பு: 42 வயது
- அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் மேற்பார்வையாளர்
- கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்கவைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி / கணினி அறிவியல்/ தகவல் தொழில் சமூகவியல் சமூகம் சார்ந்த சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இலங்கலைப் பட்டம் மற்றும் கணினியில் நிறமை வேண்டும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- காலிப் பணியிடங்கள்: 6
- மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.21,000
- வயது வரம்பு: 42
- அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்
- கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பு திறன் இருத்தல் வேண்டும்.
- வயது வரம்பு: 42
- காலிப் பணியிடங்கள்: 6
- மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,000
- அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
விண்ணப்பதாரர்களுக்கான முக்கிய தகவல்:
- விண்ணப்பிக்கும் முறை: இந்த பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை https://thanjavur.nic.in என்ற தஞ்சாவூர் மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
- விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து 13.07.2026 அன்று 5.30 மணிக்குள் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வெண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய அலுவலக முகவரி:
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு,
சிறுவருக்கான அரசினர் குழந்தைகள் இல்ல வளகாம்,
வ.உசி. நகர், தஞ்சாவூர்-613 007.