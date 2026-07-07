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தமிழக அரசு வேலை, மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்: விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு ஜூலை 13 வரை நீட்டிப்பு

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:29 PM IST
தமிழக அரசு வேலை, மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்: விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு ஜூலை 13 வரை நீட்டிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government Jobs (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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