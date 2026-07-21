/தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சூப்பரான அரசு வேலை: ஆகஸ்ட் 8 கடைசி நாள், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் நகர்புற நல்வாழ்வு மையத்தில் மருத்துவ அலுவலர் பணிக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறுகிறது. இதற்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட நலச்சங்கம் மற்றும் சுகாதார அலுவலகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழுள்ள தஞ்சாவூர் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், தேசிய நலக்குமும திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் அண்ணாநகர் நகர்புற நல்வாழ்வு மையத்தில் காலிப்பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடத்தப்படவுள்ளது.
தற்சமயம் காலியாக உள்ள மருத்துவ அலுவலர் பதவியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிய தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணபதாரர்கள் www.thanjavur.nic.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து 08.08.08 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும்.
|விவரம்
|அம்சம்
|பதவி
|மருத்துவ அலுவலர்
|விண்னப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 8
|விண்ணப்பம்
|www.thanjavur.nic.in
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் நகர்புற நல்வாழ்வு மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்தின் பதவியின் பெயர், சம்பளம், காலியிடங்கள், தேர்வு முறை, வயது வரம்பு, கல்வித் தொகுதி ஆகிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பதவியின் பெயர்: மருத்துவ அலுவலர்
மாத ஊதியம்: மாதம் ரூ.60,000
காலியிடங்கள்: 01
பணி வகை: ஒப்பந்தம்
வயது: விதிகளின் படி
கல்வித் தகுதி:
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஆகஸ்ட் 8
விண்ணப்ப படிவங்களை www.thanjavur.nic.in என்ற தஞ்சாவூர் மாவட்ட இணையதள முகவரி வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்ப படிவத்துடன் இப்பதவிக்குரிய அனைத்து சான்றிதழ்களையும் சுயசான்றொப்பம் (Self Attested) செய்யப்பட்ட நகல்களை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் நேரில் அல்லது தபால் மூலமாக மட்டுமே வரவேற்கப்படுகின்றன.
மேற்குறிப்பிட்டுள்ள காலி பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, பணிபுரியும் இடம் மற்றும் மாத ஊதியம் மாறுதலுக்குட்பட்டது.
குழு உறுப்பினர்கள் எடுக்கப்படும் முடிவே இருதியானது.
விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றுகள்.
செயற் செயலாளர்,
மாவட்ட நலச்சங்கம் மற்றும் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்,
மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
காந்திஜி ரோடு, எல்ஐசி கட்டிடத்திற்கு அருகில்,
தஞ்சாவூர் - 613 001.
தொலைபேசி எண்: 04362-273503
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: 08.08.2068 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், முழுமையான விபரங்கள் மற்றும் சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.