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தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சூப்பரான அரசு வேலை: ஆகஸ்ட் 8 கடைசி நாள், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தற்சமயம் காலியாக உள்ள மருத்துவ அலுவலர் பதவியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிய தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 21, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:23 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சூப்பரான அரசு வேலை: ஆகஸ்ட் 8 கடைசி நாள், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: Thanjavur District Jobs (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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