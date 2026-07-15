/எழுத படிக்கத் தெரிந்தால் போதும், அரசு வேலை ரெடியா இருக்கு: தஞ்சாவூர் கலெக்டர் அதிரடி அறிவிப்பு

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறுகிறது. இதற்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரா. ரேவதி அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு, தஞ்சாவூர் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (OSC) பல்நோக்கு உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. இந்த பதவி ஒப்பந்த மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ளது.
இந்த பதவியில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிய தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இப்பதவிக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் தகவல்களை தஞ்சாவூர் மாவட்ட www.thanjavur.nic.in இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
|விவரம்
|அம்சம்
|பதவி
|பல்நோக்கு உதவியாளர்
|விண்னப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஜூலை 10
|விண்ணப்பம்
|www.thanjavur.nic.in
|வயது வரம்பு
|
35
ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கான முழு விவரத்தையும் இங்கே காணலாம்:
பதவியின் பெயர்: பல்நோக்கு உதவியாளர்
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.10,000
பணி வகை: தற்காலிக ஆட்சேர்ப்பு
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜூலை 10
1. 35 வயதுக்குள் இருத்தல் நன்று.
2. விண்ணப்பதாரருக்கு எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
3. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.
4. மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
5. சுழற்சி முறையில் மையத்தில் தங்கி பணிபுரியும் மனப்பான்மை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதிகளை கொண்ட விண்ணப்பதாரர்கள், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தினை பின்வரும் முகவரிக்கு 20.07.2026 மாலை 05.30PM மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்:
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்,
அறைஎண். 303,
மூன்றாவது தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூர்
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: கடைசி தேதிக்கு பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி. ரேவதி, இ.ஆ.ப. அவர்களால் தெரிவிக்கப்படுகிறது.