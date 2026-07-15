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எழுத படிக்கத் தெரிந்தால் போதும், அரசு வேலை ரெடியா இருக்கு: தஞ்சாவூர் கலெக்டர் அதிரடி அறிவிப்பு

Thanjavur District Recruitment News: தமிழ்நாடு அரசு, தஞ்சாவூர் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (OSC) பல்நோக்கு உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. இந்த பதவி ஒப்பந்த மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்படவுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 15, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:22 PM IST
எழுத படிக்கத் தெரிந்தால் போதும், அரசு வேலை ரெடியா இருக்கு: தஞ்சாவூர் கலெக்டர் அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Thanjavur District Job (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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