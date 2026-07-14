/சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.63000 சம்பளம்.. இன்னும் 7 நாட்கள் மட்டுமே

Salem District Recruitment News: சேலம் மாவட்டத்தில், பொது சுகாதாதாரம் மற்றும் நோய்தடுப்பு மருந்துத்துறை சார்பில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் பல்வெறு காலிப்பணியிடங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் க. இளம்பகவத் அறிவித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட நலவாழ்வு மையங்கள், நகர்புற நலவாழ்வு மையங்கள் மற்றும் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவமனையில் உள்ள போதை மீட்பு மையத்தில் (De Addiction Centre) பின்வரும் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.
இந்த காலியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிக பணி அடிப்படையில் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்பப்பட உள்ளன.
மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு கீழ்கண்டுள்ளவாறு 20.7.2026 மாலை 6 மணிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டும்.
பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, ஊதியம், கல்வித் தகுதி, பணியமர்த்தல் முறை, வயது வரம்பு ஆகிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
பணியிட விவரங்கள்: மருத்துவ அலுவலர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
ஊதியம்: ரூ.63,000
கல்வித் தகுதி: பல்கலைக்கழகம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட MBBS பட்டம். இப்பாடநெறி இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் (MCI) அல்லது தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தால் (NMC) அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மேலும், தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: மனநல சமூகப் பணியாளர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
ஊதியம்: ரூ.27,000
கல்வித் தகுதி: M.A. சமூகப் பணி (மருத்துவம் மற்றும் மனநல மருத்துவம்) அல்லது Master of Social Work (மருத்துவம் மற்றும் மனநல மருத்துவம்) மற்றும் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களில் 6 மாத காலப் பயிற்சி.
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: செவிலியர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 4
ஊதியம்: ரூ.21,000
கல்வித் தகுதி: இந்திய நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் பெறப்பட்ட பொது நர்சிங் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவத்தில் டிப்ளோமா (DGNM) அல்லது B.Sc. நர்சிங் பட்டம்.
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: சுகாதார ஆய்வாளர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 4
ஊதியம்: ரூ.17,500
கல்வித் தகுதி: உயிரியல் அல்லது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் பாடங்களுடன் +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். S.S.L.C. நிலையில் தமிழ் மொழியை ஒரு பாடமாகப் படித்துத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம்/ அறக்கட்டளை/ பல்கலைக்கழகங்கள்/ நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் (காண்டிகிராம் கிராமப்புற நிறுவனம் உட்பட) வழங்கும் பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (ஆண்) / சுகாதார ஆய்வாளர் / சுகாதார ஆய்வாளர் (Sanitary Inspector) பயிற்சிக்கான இரண்டு வருடப் பயிற்சிச் சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் (இப்பயிற்சிச் சான்றிதழ் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருந்துத் துறையால் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்).
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: துணை செவிலியர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
ஊதியம்: ரூ.17,500
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் 2 வருட ANM பயிற்சிப் படிப்பு
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: தரவு உள்ளீட்டாளர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
ஊதியம்: ரூ.17,500
கல்வித் தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் 1 வருட முதுகலை பட்டயப் படிப்பு (PG Diploma) மற்றும் கணினி பயன்பாட்டுத் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் தட்டச்சுத் திறன் (Lower நிலை) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
பணியிட விவரங்கள்: மருத்துவமனை பணியாளர்
காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை; 05
ஊதியம்: ரூ.11,000
கல்வித் தகுதி: குறைந்தது 8-ஆம் வகுப்பு வரை படித்திருக்க வேண்டும்; வாசிக்கும் திறன் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.
பணியமர்த்தல் முறை: ஒப்பந்த முறை
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு கீழ்
இந்த பதவி முற்றிலும் தற்காலிகமானது.
எந்த ஒரு காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது.
பணியில் சேருவதற்கான சுயவிருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் (Under taking) அளிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் நேரிலோ / விரைவு தபால் (Speed Post) மூலமாகவோ வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்ப படிவங்களை இணையதள முகவரி (https://www.salem.nic.in) வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகளின் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்குட்பட்டது.
1) விண்ணப்பம்
2) விண்ணப்பத்தில் பாஸ்போட் சைஸ் போட்டோ ஒட்டப்பட்டியிருக்க வேண்டும்.
3) முழுமையான முகவரி மற்றும் அலைபேசி எண் குறிக்கப்பட்டியிருக்கவேண்டும்.
4) கயசான்று ஒப்பமிட்ட (Self Attested) சான்றிதழ் நகல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்:
கல்வித் தகுதி (10 ஆம் வகுப்பு / 12 ஆம் வகுப்பு / பட்டப்படிப்பு சான்றிதழ் / கூடுதல் தகுதி / அனுபவச் சான்றிதழ் / சாதிச் சான்றிதழ் / அடையாள அத்தாட்சி மற்றும் முகவரிச் சான்றிதழ்)
5) நேர்காணலில் போது அசல் சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும்.
நிர்வாக செயலாளர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம்
District Health Society) பழைய நாட்டாண்மை கட்டிட வளாகம்,
சேலம் மாவட்டம் - 636 001.