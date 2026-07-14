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சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.63000 சம்பளம்.. இன்னும் 7 நாட்கள் மட்டுமே

Salem District Recruitment News: சேலம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட நலவாழ்வு மையங்கள், நகர்புற நலவாழ்வு மையங்கள் மற்றும் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவமனையில் உள்ள போதை மீட்பு மையத்தில் (De Addiction Centre) காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:27 PM IST
சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.63000 சம்பளம்.. இன்னும் 7 நாட்கள் மட்டுமே
Image Credit: Salem District Jobs (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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