/தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்... கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பல்வேறு பதவிகளுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து ஒரு வருட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரா. ரேவதி அறிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, தஞ்சாவூர் இரயில் நிலையத்தில் குழந்தைகள் உதவி மையம் (Chid Help Desk 1098), கும்பகோணம் மற்றும் பட்டுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் குழந்தைகள் உதவி மையத்தின் (Chid Help Desk 1098) மேற்பார்வையாளர் மற்றும் வழக்குப்பணியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் ஒப்பந்த மதிப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளன. இந்த பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, மதிப்பூதியம், கல்வித் தகுதி, அனுபவம் மற்றும் வயது வரம்பு ஆகிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
பதவியின் பெயர்: இரயில்வே உதவி மையம் மேற்பார்வையளர்
காலிப் பணியிடங்கள்: 3
மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.21,000
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி/ கணினி அறிவியல்/ தகவல் தொழில் நுட்பம்/ சமூகம் சார்ந்த சமூகவியல்/ சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இளங்கலைப் பட்டம் மற்றும் கணினியில் திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 42 வயது
அனுபவம்: குழுந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: இரயில்வே உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்
காலிப் பணியிடங்கள்: 3
மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,000
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பு திறன் இருத்தல் வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 42 வயது
அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் மேற்பார்வையாளர்
காலிப் பணியிடங்கள்: 6
மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.21,000
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்கவைக்கழகத்தில் சமூகப்பணி / கணினி அறிவியல்/ தகவல் தொழில் சமூகவியல் சமூகம் சார்ந்த சமூக அறிவியல் ஆகியவற்றில் இலங்கலைப் பட்டம் மற்றும் கணினியில் நிறமை வேண்டும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 42
அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
பதவியின் பெயர்: பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்
காலிப் பணியிடங்கள்: 6
மதிப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,000
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பு திறன் இருத்தல் வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 42
அனுபவம்: குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் (அப்பணியாளருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு 52 ஆண்டுக்குள்).
இந்த ஒப்பந்த பணியானது முற்றிலும் தற்காலிகமானது. பணியில் சேர்ந்த நாளிலிருந்து ஒரு வருடம் வரை இது நடப்பில் இருக்கும். அரசிடமிருந்து ஆணை கிடைக்கப் பெற்ற பின்னரே மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும். ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படும் இப்பணியாளர்கள், அரசுப்பணிக்கு உரிமை கோர முடியாது. இந்த ஒப்பந்தமானது எந்தவித முன்னறிவிப்போ, காரணமோ இன்றி எந்த நேரத்திலும் ரத்து செய்யப்படலாம் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
|காலியிடங்கள்
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இரயில்வே உதவி மையம் மேற்பார்வையளர்,
இரயில்வே உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்,
பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் மேற்பார்வையாளர்,
பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையம் வழக்கு பணியாளர்
|மதிப்பூதியம்
|ரூ.18,000 முதல் ரூ.21,000
|விண்ணப்பப் படிவம்
|https://thanjavur.nic.in
|விண்ணப்பிக்க க்டைசி நாள்
|ஜூலை 6, 2026
இந்த பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவத்தை https://thanjavur.nic.in என்ற தஞ்சாவூர் மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் மேற்கண்ட பதவிகளுக்கு, அவற்றுக்கான உரிய படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து 23.06.2026 முதல் 06.07.2026 அன்று 5.30 மணிக்குள் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்ப வெண்டும். குறித்த தேதிக்கு பின்னர் தாமதமாக வரும் விண்ணப்பங்கள், முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்னப்பங்கள் அல்லது தேவையான சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்னப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு,
சிறுவருக்கான அரசினர் குழந்தைகள் இல்ல வளகாம்,
வ.உசி. நகர், தஞ்சாவூர்-613 007.