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தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்... கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, மதிப்பூதியம், கல்வித் தகுதி, அனுபவம் மற்றும் வயது வரம்பு ஆகிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:23 PM IST
தஞ்சாவூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு: மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்... கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Thanjavur Jobs News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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