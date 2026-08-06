/டிகிரி இருந்தால் போதும், கடலூர் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் வேலை: உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Cuddalore District Recruitment News: கடலுரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆட்சேர்ப்பு மகளிருக்கு மட்டுமானது. தகுதியுள்ள பெண்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம்.
மத்திய அரசால் முன்மொழியப்பட்டுள்ள சிறப்பு திட்டமான "சகி (SAKHI)" திட்டத்தின் கீழ் கடலூரில் One Stop Centre (OSC) என்ற சகி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதில் 24 மணிநேரம் அனைத்து நாட்களிளும் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான மருத்துவ உதவி, சட்ட உதவி, காவல்துறை உதவி, உளவியல் ஆலோசனை, மீட்பு மற்றும் தங்கும் வசதி ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன. இச்சேவை மையத்தில் பணிபுரிய கீழ்காணும் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறன.
|அம்சம்
|விவரம்
|அபைப்பு
|சகி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்
|பணியிடம்
|கடலுர் அரசு தலைமை மருத்துவமனை
|விண்ணப்பம்
|Cuddalore.nic.in
|விண்ணப்ப செயல்முறை தொடக்கம்
|1 ஆகஸ்ட் 2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|15 ஆகஸ்ட் 2026
கடலூர் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையாக கல்வித் தகுதி, சம்பளம் மற்றும் பிற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பதவியின் பெயர்: மூத்த ஆலோசகர்
பணியிடம்: 1 (மகளிர் மட்டும்)
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.22,000
தகுதி:
முன் அனுபவம்:
பதவியின் பெயர்: சமூகப் பணியாளர்
பணியிடம்: 1 (மகளிர் மட்டும்)
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,800
தகுதி:
முன் அனுபவம்:
மேற்கண்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணபிக்க கடைசி தேதி: 15-08-2026
விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பபடிவத்தினை கடலூர் மாவட்ட இணையதளமான Cuddalore.nic.in -இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை கீழ்கண்ட முகவரியில் அனுப்ப வேண்டும்:
மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம்,
அரசு சேவை இல்ல வளாகம்,
செம்மண்டலம்,
கடலூர்-607001.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: 15.08.2068க்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், முழுமையான விபரங்கள் மற்றும் சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.