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8th பாஸ் முதல் டிகிரி வரை.. தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் வேலை வாய்ப்பு: ரூ.27,000 வரை சம்பளம்!

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆலோசகர் / உளவியலாளர் மற்றும் பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர் ஆகிய காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. இந்த பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST
8th பாஸ் முதல் டிகிரி வரை.. தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் வேலை வாய்ப்பு: ரூ.27,000 வரை சம்பளம்!
Image Credit: Thanjavur District Recruitment News (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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