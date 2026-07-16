/8th பாஸ் முதல் டிகிரி வரை.. தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் வேலை வாய்ப்பு: ரூ.27,000 வரை சம்பளம்!

Thanjavur District Recruitment News: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதற்கான அறிவிப்பை மருத்துவ கல்வித்துறை சார்பில் தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லலூரி மருத்துவமனை முதல்வர் வெளியிடப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆட்சேர்ப்பு குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
அரசு தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் கீழ்க்கண்ட காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. இந்த பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
|விவரம்
|அம்சம்
|இடம்
|தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனை
|விண்னப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 4
|விண்ணப்ப முறை
|விண்ணப்பங்களை தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்
தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் குறித்த விவரம், கல்வித்தகுதி, பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, மாத ஊதியம், விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆகிய அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.
பதவியின் பெயர்: ஆலோசகர் / உளவியலாளர்
கல்வித்தகுதி:
எம்.எஸ்சி உளவியல் / எம்.ஃபில் மருத்துவ உளவியல் / எம்.ஏ அல்லது எம்.எஸ்சி உளவியல் பட்டத்துடன் நிம்ஹான்ஸ் (NIMHANS) போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் 6 மாத சிறப்புப் பயிற்சி.
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 01
மாத ஊதியம்: மாதம் ரூ.27,000
பதவியின் பெயர்: பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளர்
கல்வித்தகுதி: 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 01
மாத ஊதியம்: மாதம் ரூ.11,000
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 04.08.2026.
முதல்வர்,
தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை,
தஞ்சாவூர்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: கடைசி தேதிக்கு பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விண்ணப்பதாரர்கள் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது விண்ணப்பத்துடன் அனைத்து கல்விச்சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.