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தேர்வு கிடையாது, 82 காலியிடங்கள்: மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு

Madurai District Employment News: மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் சுகாதார நலவாழ்வு மையங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்ப தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:51 AM IST
தேர்வு கிடையாது, 82 காலியிடங்கள்: மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு
Image Credit: Madurai Jobs News (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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