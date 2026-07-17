/தேர்வு கிடையாது, 82 காலியிடங்கள்: மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு

Madurai District Employment News: மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகங்கள் மற்றும் சுகாதார மையங்களில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இன்னும் 7 நாட்களில் விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு நிறைவடையவுள்ளது.
மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் சுகாதார நலவாழ்வு மையங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்ப தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 24-07-2026 அன்று மாலை 5 மணிக்குள் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும்.
|அம்சம்
|விவரம்
|பணி அளிக்கும் நிறுவனம்
|மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம்
|காலிப்பணியிடங்கள்
|82
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஜூலை 24
|விண்ணப்பம்
|https://madurai.nic.in
|விண்ணப்பிக்கும் முறை
|விண்ணப்பத்தை தபால் மூலம் அனுப்பலாம் அல்லது நேரில் சென்று கொடுக்கலாம்
மதுரை மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, சம்பளம். கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு ஆகிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பதவி: மருத்துவ அதிகாரி
சம்பளம்: மாதம் ரூ.63,000
காலியிடங்கள்: 03
கல்வி தகுதி: MBBS
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: பணியாளர் செவிலியர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,500
காலியிடங்கள்: 10
கல்வி தகுதி: DGNM அல்லது B.Sc., Nursing
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: சுகாதார ஆய்வாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,000
காலியிடங்கள்: 04
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 35 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: சுகாதார ஆய்வாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,500
காலியிடங்கள்: 19
கல்வி தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி (தமிழில் படிக்கவும் எழுதவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்)
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: ஆய்வகத் தொழில்நுட்புனர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,500
காலியிடங்கள்: 12
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 35 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: மருந்தாளுநர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,000
காலியிடங்கள்: 02
கல்வி தகுதி: D.Pharm/ B.Pharm/ M.Pharm
வயது வரம்பு: 35 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: ANM
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
காலியிடங்கள்: 26
கல்வி தகுதி: மேல்நிலைப் பள்ளித் தேர்விலும், DPH-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் மட்டும் நடத்தப்படும் 2 வருட துணை செவிலியர்/மகப்பேறு உதவியாளர்/பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (பெண்) படிப்பிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: நகர்ப்புற சுகாதார மேலாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000
காலியிடங்கள்: 02
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 45 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: இயன்முறை சிகிச்சையாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,000
காலியிடங்கள்: 02
கல்வி தகுதி: Bachelor of Physiotherapy (BPТ)
வயது வரம்பு: 35 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: ஓட்டுநர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.11,000
காலியிடங்கள்: 01
கல்வி தகுதி: 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்ச்சி + கனரக வாகனத்திற்கான நிரந்தர ஓட்டுநர் உரிமம்.
வயது வரம்பு: 40 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
பதவி: கணக்கு உதவியாளர்
சம்பளம்: மாதம் ரூ.17,000
காலியிடங்கள்: 01
கல்வி தகுதி: B.Com. with Tally
வயது வரம்பு: 35 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யும் முறை: நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்ப கட்டணம்: கட்டணம் இல்லை
விண்ணப்பிக்க ஆரம்ப தேதி: 08.07.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.07.2026
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்ப படிவங்களை https://madurai.nic.in/notice category/recruitment/ என்ற வலைதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்ப படிவத்துடன் இப்பதவிகளுக்குரிய அனைத்து சான்றிதழ்களின் சுயசான்றொப்பம் (Self Attested ) செய்யப்பட்ட நகல்கள் இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, தபால் மூலமோ அனுப்பலாம். விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்/ நிர்வாக் செயலர்,
மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கம், மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
விஸ்வநாதபுரம்,
மதுரை – 625 014.
தொலைபேசி எண். 0452 2640778
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: கடைசி தேதிக்கு பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி. ரேவதி, இ.ஆ.ப. அவர்களால் தெரிவிக்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தகுதி அனைத்தும் தங்களிடம் இருக்கிறதா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.