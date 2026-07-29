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தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: அரியலூர் அரசாங்க அலுவலகத்தில் வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Ariyalur District Recruitment News: அரியலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. இந்த பதவிகளின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, கல்வித் தகுதி, சம்பளம் மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:50 AM IST
தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: அரியலூர் அரசாங்க அலுவலகத்தில் வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!
Image Credit: Ariyalur District Recruitment News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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