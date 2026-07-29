/தேர்வு இல்லை, நேர்காணல் மட்டுமே: அரியலூர் அரசாங்க அலுவலகத்தில் வேலை, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Ariyalur District Recruitment News: அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்களிடமிருந்து இவற்றுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தமிழ்நாடு அரசு குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறையின் கீழ், மிசன் வாட்சாலயா (Mission Vatsalya) வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளின் படி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை தலைவராக கொண்டு இயங்கி வரும் அரியலூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள தற்காலிக பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது.
|நிறுவனம்
|மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் (DCPU)
|வகை
|தமிழ்நாடு அரசு வேலை (தற்காலிகம்)
|காலியிடங்கள்
|02
|பணியிடம்
|அரியலூர், தமிழ்நாடு
|விண்ணப்ப செயல்முறை தொடங்கும் தேதி
|27.07.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|07.08.2026
இந்த பதவிகளின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை, கல்வித் தகுதி, சம்பளம் மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
பதவி: கவுன்சிலர்
காலியிடங்கள்: 1
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 42 க்குள் இருத்தல் வேண்டும்.
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.18,536.
பதவி: உதவியாளர் உடன் கலந்த கணினி இயக்குபவர்
காலியிடங்கள்: 1
கல்வி தகுதி:
வயது வரம்பு: 42 க்குள் இருத்தல் வேண்டும்.
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.13,240.
விண்ணப கட்டணம்: கட்டணம் இல்லை
தேர்வு முறை: நேர்காணல்
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு.
இரண்டாவது தளம், அரசு பல்துறை வளாகம்,
ஜெயங்கொண்டம் சாலை,
அரியலூர்-621704.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
குறிப்பு: முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், அஞ்சல் தாமதம் மற்றும் உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும்.