/SSLC முதல் டிகிரி வரை... அரசு மருத்துவமனையில் வேலை: ரூ.32,000 வரை சம்பளம், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tiruvannamalai District Recruitment News: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பல்வேறு பணிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடைபெறுகின்றது. தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி வந்தனா கார்க் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், மாவட்ட நலச் சங்கத்தின் தேசிய நல வாரியம் சார்பில் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தேசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
|அம்சம்
|விவரம்
|வேலையளிக்கும் அமைப்பு
|அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை
|வகை
|தமிழ்நாடு அரசு (ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை)
|காலிப்பணியிடங்கள்
|10
|விண்ணப்ப செயல்முறை தொடக்கம்
|ஜூலை 22, 2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 6, 2026
அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள பதிவிகளின் விவரங்கள், காலியிடங்கள், ஊதியம், வயது வரம்பு ஆகிய அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்:
பதவி: பல் மருத்துவ உதவியாளர்
காலியிடங்கள்: 2
ஊதியம்: மாதம் ரூ.16,000
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: ரேடியோகிராபர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.17,000
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: மனநல சமூகப் பணியாளர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.27,000
வயது வரம்பு: 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: செவித்திறன் மற்றும் பேச்சு சிகிச்சையாளர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.32,000
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: மருத்துவமனைப் பணியாளர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.11,000
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: SNCU பாதுகாப்புப் பணியாளர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.11,000
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
7 ANM (துணை செவிலியர்)
பதவி: SNCU பாதுகாப்புப் பணியாளர்
காலியிடங்கள்: 1
ஊதியம்: மாதம் ரூ.17,500
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
பதவி: ஓட்டுநர்
காலியிடங்கள்: 2
ஊதியம்: மாதம் ரூ.17,500
வயது வரம்பு: 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்
கல்வித் தகுதி:
விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
செயல்பாட்டுச் செயலாளர் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்,
மாவட்ட சுகாதாரச் சங்கம்,
மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்,
பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகம்,
செங்கம் சாலை,
திருவண்ணாமலை - 606 603.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
குறிப்பு: முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், குறிப்பிட்ட தேதிக்குப் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. மேற்கூறிய பணியிடங்கள் அவசர மற்றும் அவசியமானவை என்பதால், ஒப்பந்த அடிப்படையில் இப்பணிகளில் சேர விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.