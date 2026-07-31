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SSLC முதல் டிகிரி வரை... அரசு மருத்துவமனையில் வேலை: ரூ.32,000 வரை சம்பளம், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Tiruvannamalai District Recruitment News: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், மாவட்ட நலச் சங்கத்தின் தேசிய நல வாரியம் சார்பில் ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தேசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:47 AM IST
SSLC முதல் டிகிரி வரை... அரசு மருத்துவமனையில் வேலை: ரூ.32,000 வரை சம்பளம், உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: iruvannamalai District Recruitment News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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