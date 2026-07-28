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+12, டிப்ளமோ போதும்.. தேர்வு கிடையாது: வேலூரில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Vellore District Recruitment News: குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச்சேவைகள் துறையின் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் இயங்கிவரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு (Assistant Cum Data Entry Operator) விண்ணப்பங்கள் வரவற்கப்படுகின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 28, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:23 AM IST
+12, டிப்ளமோ போதும்.. தேர்வு கிடையாது: வேலூரில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!
Image Credit: Vellore District Recruitment News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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