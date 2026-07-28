/+12, டிப்ளமோ போதும்.. தேர்வு கிடையாது: வேலூரில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு, உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Vellore District Recruitment News: வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி பி. எஸ். லீலா அலக்ஸ் அறிவித்துள்ளார்.
குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச்சேவைகள் துறையின் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் இயங்கிவரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் இளைஞர் நீதிக்குழுமத்திற்கு தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர் பதவிக்கு (Assistant Cum Data Entry Operator) விண்ணப்பங்கள் வரவற்கப்படுகின்றன.
இந்த பதவிக்கு வேலூர் மாவட்ட எல்லைக்கு உட்பட்ட தகுதிவாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவற்கப்படுகின்றன.
இந்த பணிக்கான விவரங்கள், சம்பளம், தகுதி, விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் ஆகிய அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.
|அம்சம்
|விவரம்
|நிறுவனம்
|மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் (DCPU)
|வகை
|தமிழ்நாடு அரசு வேலை (தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணி)
|காலியிடங்கள்
|01
|பணியிடம்
|வேலூர், தமிழ்நாடு
|விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை தொடங்கும் தேதி
|ஜூலை 23, 2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|ஆகஸ்ட் 8, 2026
உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர்: Assistant cum Data Entry Operator
பதவி: உதவியாளர் கலந்த கணினி இயக்குபவர்
தொகுப்பூதியம்: மாதம் ரூ.11,916
காலியிடங்கள்: 01
கல்வித் தகுதி:
வயது: 1.7.26 அன்று உள்ளபடி 42 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை: தேர்வு செய்யும் முறை: நேர்காணல் மூலம் தகுதியான நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 06.08.2026
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள படி தகுதிவாய்ந்த நபர்கள் இப்பதவிக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் தகவல்களை வேலூர் மாவட்ட இணையத்தில் http:/vellore.nic.in பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயரினை விண்ணப்பிக்கும் உறையின் மீது எழுதி அனுப்பவேண்டும்.
மேலும் ரூ.25/- அஞ்சல்வில்லை ஒட்டிய சுயவிலாசமிட்ட உறையினை விண்ணப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றுகளின் நகல்களுடன் பத்திரிக்கையில் செய்தி வெளியான 15 தினத்திற்குள் கீழே உள்ள முகவரிக்கு வந்து சேரும் வண்ணம் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்,
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு,
(சுற்றுலா மாளிகை எதிரில்),
அண்ணா சாலை,
வேலூர் - 632 001.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்ப படிவத்தை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
குறிப்பு: முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், அஞ்சல் தாமதம் மற்றும் உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும்.