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நீலகிரி மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு: சம்பளம் ரூ.17,000-ரூ.32,000

Nilgiris Employment News: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படவுள்ள பதவிகள், காலிப்பணியிடங்கள், கல்வித்தகுதி, மாத ஓய்வூதியம், காலிப் பணியிடம் ஆகிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:25 AM IST
நீலகிரி மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு: சம்பளம் ரூ.17,000-ரூ.32,000
Image Credit: Nilgiris Employment News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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நீலகிரி மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு: சம்பளம் ரூ.17,000-ரூ.32,000
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