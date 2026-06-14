/நீலகிரி மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்பு: சம்பளம் ரூ.17,000-ரூ.32,000

Tamil Nadu Employment News: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகிய அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்த பணியிடங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தற்காலிக பணிகளாகும். இவற்றில் பணிபுரிவதற்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 15.06.2026 அன்று மாலை 5 மணிக்குள் வந்து சேர வேண்டும்.
ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படவுள்ள பதவிகள், காலிப்பணியிடங்கள், கல்வித்தகுதி, மாத ஓய்வூதியம், காலிப் பணியிடம் ஆகிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|வேலைவாய்ப்பு
|அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்
|கடைசி தேதி
|15.06.2026
|விண்ணப்படிவம் எங்கு கிடைக்கும்
|nilgiris.nic.in
பதவியின் பெயர்: ரேடியோ கிராபர்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
கல்விதகுதி: பி.எஸ்சி., / ரேடியோகிராஃபர் படிப்பில் டிப்ளமோ
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ. 17000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: SDH, மஞ்சூர்
பதவியின் பெயர்: மருத்துவமனை பணியாளர்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 5
கல்விதகுதி: குறைந்தபட்சம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை படித்திருக்க வேண்டும் (45 வயது) மற்றும் தமிழில் படிக்கவும் எழுதவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ. 11000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: GMCH, ஊட்டி
பதவியின் பெயர்: செவியியல் நிபுணர்கள் மற்றும் பேச்சு சிகிச்சையாளர்கள்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
கல்விதகுதி: ஆர்.சி.ஐ அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்திலிருந்து செவிப்புலனியல் மற்றும் பேச்சு மொழி நோயியலில் இளங்கலைப் பட்டம் / B.SC (பேச்சு மற்றும் செவித்திறன்).
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ.32000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: GMCH, ஊட்டி
பதவியின் பெயர்: சுகாதார ஆய்வாளர்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
கல்விதகுதி: +2 அறிவியல் பாடப்பிரிவு நிறைவு, சுகாதார ஆய்வாளர் பயிற்சி.
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ.17500/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: குன்னூர் 2
பதவியின் பெயர்: லேப் டெக்னீஷியன்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 2
கல்விதகுதி: பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு நிறுவனத்தில் பயின்ற, ஓராண்டு கால மருத்துவ ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் படிப்பிற்கான சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். நல்ல உடல்வாகு, தெளிவான பார்வை மற்றும் வெளிப்புற வேலைகளைச் செய்வதற்கான நல்ல திறன் இருக்க வேண்டும் (35 வயது மற்றும் அதற்குக் கீழ்).
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ. 17000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: நெடுகுலா - 2
பதவியின் பெயர்: ஆடியோ மெட்ரிஷியன்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
கல்விதகுதி: உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் செவிப்புலன் அளவியலாளர் பட்டயம் அல்லது அதற்கு இணையான தகுதி, ஒரு சான்றிதழ் திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்.
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: 20000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: GMCH, ஊட்டி
பதவியின் பெயர்: பிசியோ தெரபிஸ்ட்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
கல்விதகுதி: ஏதேனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இயன்முறை மருத்துவ இளங்கலைப் பட்டம் (BPT)
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ.23000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: நெல்லக்கோட்டை
பதவியின் பெயர்: ஆடியோலஜிஸ்ட்
பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1
கல்விதகுதி: ஆர்.சி.ஐ அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்திலிருந்து பெற்ற செவிப்புலனியல் மற்றும் பேச்சு மொழி நோயியல் இளங்கலைப் பட்டம் / B.SC (பேச்சு மற்றும் செவித்திறன்).
மாத ஒப்பந்த ஊதியம்: ரூ.32000/-
காலியாக உள்ள பணியிடம்: GMCH, ஊட்டி
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்
எண்.38, ஜெயில் ஹில் ரோடு, சிடி ஸ்கேன் அருகில், உதகமடலம் 643001.