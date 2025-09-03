"நான் முதல்வன்" திட்டத்தில் புதிய அப்டேட்! மாணவர்களுக்கான குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 'தமிழ்நாடு திறன் பதிவேடு' என்ற முன்னோடி டிஜிட்டல் தளத்தை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். 2022ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் தொடங்கப்பட்ட 'நான் முதல்வன்' திட்டம், தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வித் துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டம், பொறியியல், கலை மற்றும் அறிவியல், பாலிடெக்னிக், மற்றும் தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கு, கல்வியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் மூலம் ஒருங்கிணைந்த திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது.
கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு
'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், நகர்ப்புற மாணவர்களுக்கு இணையாக கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் முன்னணி நிறுவனங்களின் மூலம் தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகளை இலவசமாக வழங்குவதாகும். இதற்காக www.naanmudhalvan.tn.gov.in என்ற பிரத்யேக இணையதளம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, திறன் பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்களின் விவரங்களை நிறுவனங்கள் எளிதாக அறியும் வகையில், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட 'தமிழ்நாடு திறன் பதிவேடு' (AI-Powered TNSKILL Registry) என்ற புதிய தளத்தை துணை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.
'தமிழ்நாடு திறன் பதிவேடு' - முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த டிஜிட்டல் தளம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் குரல் தேடல் (Voice Search) மற்றும் சாட்போட் (Chatbot) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி செயல்படுகிறது. இதன் மூலம், நிறுவனங்கள் தாங்களாகவே பதிவு செய்து, தங்களுக்குத் தேவையான திறன் பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்களின் விவரங்களை எளிதாகப் பெற்று வேலைவாய்ப்புகளை வழங்க முடியும்.
பயனாளிகள்: இதுவரை 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ் திறன் சான்றிதழ்கள் பெற்ற 13.7 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களின் விவரங்கள் இந்தத் தளத்தில் உள்ளன.
பயன்பாடு: நிறுவனங்கள் இந்த தளத்தின் மூலம் தகுதியான இளைஞர்களைத் தேர்வு செய்து, அவர்களுக்கு நேர்காணல் தொடர்பான தகவல்களை மின்னஞ்சல், குறுஞ்செய்தி மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்பலாம். பணி நியமனம் குறித்த விவரங்களையும் கண்காணிக்கலாம்.
கூடுதல் வசதிகள்: வேலைவாய்ப்புகள், பயிற்சி வகுப்புகள், Hackathons போன்ற நிகழ்வுகளை அறிவிக்கவும், இளைஞர்களின் விருப்பங்களை அறிய வாக்கெடுப்பு நடத்தவும் இந்தத் தளம் உதவுகிறது.
பயனாளிகள் தங்களைப் புதுப்பித்தல்: இளைஞர்கள் தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP மூலம் உள்நுழைந்து, தங்கள் சுயவிவரங்களை (AI Profile Builder) மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட சுயவிவரங்களை வாட்ஸ்அப், லிங்க்ட்இன் மற்றும் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களிலும் பகிரலாம்.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு
இந்தத் தளத்தை தொடங்கி வைத்த பிறகு துணை முதலமைச்சர் பேசுகையில், "'கல்வியையும் வேலைவாய்ப்பையும் இணைக்கும் ஒரு முக்கியமான முயற்சி இது. இந்த AI-அடிப்படையிலான தளம், கல்விக்கும் வேலைவாய்ப்புக்கும் இடையே ஒரு பாலத்தை உருவாக்குகிறது. நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியிடங்களுக்குத் தேவையான இளைஞர்களை முற்றிலும் இலவசமாக இந்தத் தளத்தின் மூலம் கண்டறியலாம்.
தமிழ்நாட்டை 'இந்தியாவின் திறன் தலைநகரம்' ஆக்குவதோடு, நமது 'திராவிட மாடல்' அரசின் 'உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம்' என்ற இலக்கை அடையவும் இந்த முயற்சி உதவும். நமது இளைஞர்கள் தங்கள் சுயவிவரங்களை தொடர்ந்து புதுப்பித்து, தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி, வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
