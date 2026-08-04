Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Explained: திமுக கொடி பிடித்தது முதல் இன்றைய கைது வரை - உதயநிதி கடந்து வந்த பாதை

Explained: திமுக கொடி பிடித்தது முதல் இன்றைய கைது வரை - உதயநிதி கடந்து வந்த பாதை

Udhayanidhi Stalin : திமுகவில் முதல்முறையாக கொடி பிடித்தது முதல், முதலமைச்சர் விஜய்யை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக இன்று கைது செய்யப்பட்டது வரை அரசியலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்து வந்த பாதையை இங்கு நினைவுக்கூரலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:38 PM IST
Explained: திமுக கொடி பிடித்தது முதல் இன்றைய கைது வரை - உதயநிதி கடந்து வந்த பாதை
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Political Journey | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: திமுக கொடி பிடித்தது முதல் இன்றைய கைது வரை - உதயநிதி கடந்து வந்த பாதை
2
3
4
5