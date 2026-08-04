/Explained: திமுக கொடி பிடித்தது முதல் இன்றைய கைது வரை - உதயநிதி கடந்து வந்த பாதை

Udhayanidhi Stalin Political Journey : முதலமைச்சர் விஜய், நடிகை ஒருவர் ஆகியோர் குறித்து ஆபாசமாகவும் சர்ச்சைக்குரிய வகையிலும் பேசியதாக 9 பிரிவுகளின் கீழ் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது தற்போது நாடு முழுவதும் பேசுபொருளாகி உள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
திரும்பிய பக்கமெல்லாம் ஒருபக்கம் உதயநிதியின் பேச்சுக்கு கடுமையான கண்டனங்கள் குவித்து வரும் அதேவேளையில், உதயநிதி ஸ்டாலினை அவசர அவசரமாக கைது செய்திருப்பதன் அவசியம் என்ன? என்றும் தவெக அரசின் மீதும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியல் பயணத்தை இங்கே சற்று திரும்பிப் பார்க்கலாம்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கட்சிப் பணி
2018 ஜனவரி: முதன்முதலில் திமுக கொடி பிடித்த உதயநிதி
- தமிழக அரசின் பேருந்து கட்டண உயர்வைக் கண்டித்து திமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் போராட்டம் நடத்தியது. சென்னை தாம்பரத்தில் நடைபெற்ற திமுக போராட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று, திமுக கொடியேந்தி கோஷங்களை எழுப்பினார்.
- இனி அடிக்கடி தன்னை திமுக போராட்டங்களில் பார்க்கலாம் என அப்போதே கூறியிருந்தார். 2019 மக்களவை தேர்தலின்போது திமுக சார்பாக பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.
2019 ஜூலை: இளைஞரணி தலைவரானார் உதயநிதி
- சினிமாத்துறையில் நடிகராகவும், தயாரிப்பாளராகவும் இருந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், முழுநேர அரசியலில் 2019ஆம் ஆண்டில்தான் குதித்ததார்.
- 2019ஆம் ஆண்டு ஜூலை 4ஆம் தேதி திமுக இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலினி நியமிக்கப்பட்டார். இதன்மூலம், அவரது நேரடி அரசியல் பயணம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியது எனலாம்.
- இருப்பினும், இதற்கு முன்னரே, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மற்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது உதயநிதி ஸ்டாலின் பரப்புரையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.
- முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் எம்.எம். அப்துல்லா, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோருடன்தான் அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் பரப்புரையில் பங்கேற்று வந்ததாகவும் திமுக வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
2019 டிசம்பர்: உதயநிதியின் முதல் போராட்டம்
- 2019ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் மாதம் 13ஆம் தேதி அன்று சென்னை சைதாப்பேட்டையில் திமுக இளைஞரணி சார்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் 500க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பிரம்மாண்ட ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
- திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் இச்சட்டத்திற்கு எதிராக போராடுவதற்கு முன்னரே, உதயநிதி ஸ்டாலின் போராட்டக் களத்தில் குதித்தது அப்போது பெரிதும் கவனிக்கப்பட்டது.
- 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு (CAA) எதிரான போராட்டத்தின் போது, இந்தச் சட்டம் இலங்கை தமிழர்களின் நலனுக்கு எதிராக இருப்பதாகக் கூறி, திருத்தச் சட்ட நகல்களை கிழித்தெறிந்து, தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளார்.
- அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியதாக கூறி உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினரை காவல்துறை கைது செய்து திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தது.
- அதேபோல், டிசம்பர் 23ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூரில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் இணைந்து திமுக நடத்திய கண்டனப் பேரணியில் இளைஞரணி சார்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்னின்று போராடினார். இந்த விவகாரத்தில் திமுக இளைஞரணி தீவிரமாக செயல்பட முக்கிய காரணமாக உதயநிதி இருந்தார்.
நவம்பர், 2020: கொரோனா காலத்தில் உதயநிதி கைது
- கலைஞர் கருணாநிதியின் பிறந்த ஊரான திருக்குவளையில் 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 20ஆம் தேதி அன்று "விடியலை நோக்கி ஸ்டாலினின் குரல்" என்ற தேர்தல் பிரச்சாரப் பயணத்தை உதயநிதி தொடங்கினார்.
- அதில் மாநிலத்தை ஆண்ட அதிமுக மற்றும் மத்திய பாஜக அரசுகளை கடுமையாக எதிர்த்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தார். கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டதாகக் கூறி, பயணத்தின் முதல் நாளிலேயே காவல்துறை அவரை கைது செய்தது. இது கட்சிக்குள் அவரது முக்கியத்துவத்தை அதிகரிக்க வைத்தது.
2021: உதயநிதியின் எய்ம்ஸ் 'செங்கல்' பிரச்சாரம்
- 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, மதுரை தோப்பூர் பகுதியில் அமைய உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்காமல் தாமதமானதை எதிர்த்து, கையில் ஒரே ஒரு செங்கலை வைத்து மட்டும் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்த பிரச்சாரம் பெரியளவில் வாக்காளர்கள் இடையே சென்று சேர்ந்தது.
- மதுரையில் மத்திய அரசு கட்டிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கையோடு எடுத்து வந்துவிட்டேன் என AIIMS என எழுதப்பட்ட அந்த ஒற்றை செங்கலை கையில் ஏந்தி அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
- இதற்கு வரவேற்பு வரவே தமிழ்நாடு முழுக்க தனது பிரச்சாரத்தில் அந்த செங்கலை காட்டினார். இது அதிமுக - பாஜக கூட்டணியின் மீதான முக்கிய விமர்சன ஆயுதமாகவே உருமாறியது.
சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார் உதயநிதி
2021 மே: முதல் தேர்தலிலேயே வெற்றி
2021ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியில் 68.92% வாக்குகளை பெற்று, சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டு, சட்டமன்றத்திற்குள் முதல்முறையாக காலடி எடுத்துவைத்தார்.
2022 டிசம்பர்: அமைச்சரானார் உதயநிதி
- 2022ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 14ஆம் தேதி அன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
- அத்துடன் சிறப்புத் திட்டம் செயலாக்கத் துறை பொறுப்பும் வழங்கபட்டது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டமும் இந்த துறையின் கண்காணிப்பிலேயே வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
2023 ஆகஸ்ட்: நீட் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் அமைச்சர் உதயநிதி
- 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக இளைஞரணி, மாணவரணி, மருத்துவ அணி சார்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழகம் முழுவதும் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
- சென்னையில் இந்த போராட்டத்தை உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கி நடத்தினார். நீட் தேர்வுக்கு எதிராக 50 லட்சம் கையெழுத்துகளை சேகரிக்கும் மாபெரும் இயக்கத்தையும் தொடங்கிவைத்தார். அமைச்சராக இருக்கும்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பெரிதும் கவனம் ஈர்த்தது.
- போராட்டத்தில் நீட் தேர்வால் உயிரிழந்த அனிதாவின் ஆணவப்படம் திரையிடப்பட்டது. அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்ணீர் வடித்ததும் பெரிதும் பேசப்பட்டது.
- அதேநேரத்தில், 2021 பிரச்சாரத்தின் போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நீட்டை ஒழிக்கும் மந்திரம் தங்களுக்கு தெரியும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார். ஆனால், தமிழ்நாடு நீட் விலக்கை இன்று வரை பெற முடியவில்லை என்பதால் உதயநிதி மீது அதிகம் விமர்சனம் எழுந்தது.
2023 செப்டம்பர் : சனாதன ஒழிப்பு - தேசிய அளவில் சர்ச்சையான உதய் பேச்சு
- 2023ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்க மாநாட்டில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "சனாதனம் சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. டெங்கு, மலேரியாவை போல அதை ஒழிக்க வேண்டும்" எனக் கூறினார்.
- இது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தையும் எதிர்ப்புகளையும் உருவாக்கியது. இதனால் பல்வேறு வழக்குகளையும் அவர் எதிர்கொண்டார். வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் சிலர் இவரை கடுமையாக எதிர்த்தனர், அச்சுறுத்தல்கள் கூட வந்தன.
- இருப்பினும், பெரியாரின் கொள்கை கருத்துகளையே தானும் பேசினேன் என கடைசிவரை உதயநிதி ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்காமல் தனது கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தார்.
2024 செப்டம்பர்: துணை முதலமைச்சரானார் உதயநிதி ஸ்டாலின்
- 2024ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி அன்று துணை முதலமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
- மு.க. ஸ்டாலின் (2009 - 2011); ஓ.பன்னீர்செல்வம் (2017 - 2021)தமிழ்நாட்டின் 3வது துணை முதலமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார்.
2026 மே: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி
- 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து ஆட்சியமைத்தது. கூட்டணி அமைச்சரவை அமைக்கப்பட்டது. 57 தொகுதிகளுடன் திமுக பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை பெற்றது.
- திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்தார். உதயநிதி ஸ்டாலின் மீண்டும் சேப்பாக்கம் - திருவில்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றார்.
- இதைத் தொடர்ந்து, திமுக சட்டப்பேரவை தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டார். எனவே, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார்.
- மே 12ஆம் தேதி எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆற்றிய முதல் உரையில் இறுதியாக, "மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என பேசியிருந்ததும் கவனத்திற்குள்ளானது.
இதன்மூலம், தமிழ்நாடு அரசியலில் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக உதயநிதி ஸ்டாலின் முக்கிய தலைவராக உருவெடுத்துள்ளார். முதலமைச்சர் விஜய் குறித்தும், நடிகை குறித்தும் இரட்டை அர்த்தத்தில் சர்ச்சையாக பேசியதாக புகார்கள் எழுந்ததை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.