/ஜூன் 18-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஆளுநர் உரையுடன் கூடுகிறது -சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் புதிய கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது. இத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்து அன்றைய தினமே அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் ஆலோசித்து முடிவு செய்யப்படும் என்று தமிழக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். தமிழக அரசியல் களம் தற்போது சூடுபிடித்துள்ள சூழலில், இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தலைநகர் சென்னையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் வரும் ஜூன் 18-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்தார். கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் மரபுப்படி தமிழக ஆளுநர் உரையாற்றுவார்.
ஆளுநர் தனது உரையில், அரசின் புதிய திட்டங்கள், கொள்கை முடிவுகள் மற்றும் வரவிருக்கும் நிதியாண்டுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடுவார். ஆளுநர் உரை முடிந்ததும் அன்றைய தினமே பேரவை ஒத்திவைக்கப்படும்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேரவை எத்தனை நாட்கள் நீடிக்கும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர், "ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநர் உரை நிகழ்த்திய பிறகு, சபாநாயகர் அறையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு (Business Advisory Committee) கூட்டம் நடைபெறும். இந்த கூட்டத்தில் அனைத்துக் கட்சிப் பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொள்வார்கள். அவர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில், கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படும்" என்று விளக்கினார்.
பொதுவாக ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் விவாதம் நடைபெறுவது வழக்கம். அதன் பின்னரே துறை வாரியான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் தொடங்கும் என்பதால், இந்த கூட்டத்தொடர் குறைந்தது இரண்டு வாரங்களாவது நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் பல்வேறு அரசியல் நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் கூடுவதால், அவையில் அனல் பறக்கும் விவாதங்களுக்குப் பஞ்சம் இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் மக்கள் நலன் சார்ந்த பல முக்கியப் பிரச்சினைகளை முன்வைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தல்கள் மற்றும் அரசியல் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு கூடும் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே கடுமையான விவாதங்கள் எழலாம்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிலவும் கோடைக்கால மின்தடை, குடிநீர் தட்டுப்பாடு, உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் தற்போதைய நிலை மற்றும் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பக் கூடும்.
சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்: மாநிலத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம், தொடரும் கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆளுநர் உரையில் தமிழக அரசின் புதிய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கல்வி, சுகாதாரம், விவசாயம் மற்றும் தொழில்வளர்ச்சி சார்ந்த முக்கிய அம்சங்களுக்கு ஆளுநர் உரையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படலாம் என தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேபோல் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளின்படி, சபை நடவடிக்கைகள் மற்றும் விவாதங்களுக்கான நேர ஒதுக்கீடு ஆகியவை இறுதி செய்யப்படும். சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் ஆளுங்கட்சித் தரப்பில் சட்டப்பேரவை முன்னவரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் கலந்துகொண்டு விவாத நாட்களை முடிவு செய்வர்.