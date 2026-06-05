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ஜூன் 18-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஆளுநர் உரையுடன் கூடுகிறது -சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்

TN Assembly News: ஜூன் 18ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஆளுநர் உரையுடன் கூடுகிறது. மேலும் எத்தனை நாட்கள் கூட்டம் நடத்தப்படும் என்பது அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என தமிழக சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:18 PM IST
ஜூன் 18-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஆளுநர் உரையுடன் கூடுகிறது -சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகர்
Image Credit: Tamil Nadu Legislative Assembly will Start on June 18 | Image: TN Govt

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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