/இனி மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500? அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அதிரடி அறிவிப்பு! எப்போது அமல்?

தமிழகத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்துவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை மாதந்தோறும் 1,000 ரூபாயாக வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த உதவித்தொகை, விரைவில் 2,500 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டு மகளிருக்கு வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில் இந்தத் தொகை உயர்வு மிக விரைவில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் களத்தில் பெண்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பதே இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, மகளிர் உரிமைத்தொகையை ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்குவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார். தவெக அளித்த வாக்குறுதிப்படி இந்த 2,500 ரூபாய் உயர்வு கண்டிப்பாக தமிழக மகளிருக்கு கிடைக்கும் என அவர் உறுதியளித்தார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, பெண்கள் தங்களின் தேவையை அவர்களே செய்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் மாதம் ரூ. 1000 வழங்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இந்த சூழலில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக அத்தொகையை ரூ. 2000 ஆக உயர்த்தி தருவதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் ரூ. 2500 கொடுப்போம் என தவெக தலைவர் விஜய்யும் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தனர்.
இதையடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற நிலையில், அவரின் முதல் அறிவிப்பாக மகளிருக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 1000, 2500 ஆக உயர்த்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டி தவெக அரசு இத்திட்டத்தை தற்காலிகமாக செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறது. ஆனால் வழக்கம் போல் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் ரூ. 1000 தொடரும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்து அதனை தொடர்ந்து வருகிறார்.
மகளிருக்கு வழங்கும் உதவிதொகையை படிப்படியாக உயர்த்த தவெக அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பும் வரும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அமைச்சரின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பு, தமிழகத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான குடும்பத் தலைவிகள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும், பெரும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.