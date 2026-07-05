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இனி மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500? அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அதிரடி அறிவிப்பு! எப்போது அமல்?

Magalir Urimai Thogai Update: மாதம் ரூ. 1000 ஆக வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமை தொகை விரைவில் ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தப்படும் என சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:30 PM IST
இனி மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2500? அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அதிரடி அறிவிப்பு! எப்போது அமல்?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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