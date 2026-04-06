English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வு: மே 12 முதல் தீப்பெட்டி ஆலைகள் வேலைநிறுத்தம்

தீப்பெட்டி உற்பத்திக்குத் தேவையான முக்கிய மூலப் பொருள்களான பாஸ்பரஸ், குளோரைட், மெழுகு, அட்டை, பேப்பர் என அனைத்துப் பொருள்களின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், உற்பத்தியாளர்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் காரணமாக தீப்பெட்டி மூலப்பொருட்கள் வருவது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 6, 2026, 03:19 PM IST
தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி, விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர், சிவகாசி, தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில், திருவேங்கடம், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீப்பெட்டி உற்பத்தி நடந்து வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 50 முழு இயந்திரத் தீப்பெட்டி ஆலைகளும், 320 பகுதி இயந்திரத் தீப்பெட்டித் ஆலைகளும், 2,000க்கும் மேற்பட்ட தீப்பெட்டி பேக்கிங் சார்பு ஆலைகளும் இயங்கி வருகின்றன. நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில் 90% பெண்களே பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தீப்பெட்டி உற்பத்திக்குத் தேவையான முக்கிய மூலப் பொருள்களான பாஸ்பரஸ், குளோரைட், மெழுகு, அட்டை, பேப்பர் என அனைத்துப் பொருள்களின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், உற்பத்தியாளர்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் காரணமாக தீப்பெட்டி மூலப்பொருட்கள் வருவது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மெழுகு, அட்டை, பாலித்தீன் பேக் ஆகியவை ஈரானில் இருந்துதான் வந்து கொண்டிருந்தது. இதன் காரணமாக அவை வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே இந்தியாவில் இந்த மூலப் பொருட்களை ஸ்டாக் வைத்துள்ள நிறுவனங்கள் போரை காரணம் காட்டி விலையை கடுமையாக உயர்த்தியுள்ளன. குறிப்பாக ஒரு கிலோ மெழுகு 80 ரூபாய்க்கு கடந்த சில மாதங்கள் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது 150ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தீப்பெட்டி பண்டல்கள் பேக்கிங் தேவையான பாலித்தீன் பைகள் ரகம் வாரியாக ஒரு கிலோ ரூ.60 முதல் ரூ.100 வரை உயர்ந்துள்ளது. 

இதேபோன்று பாஸ்பரஸ், குளோரைட், பேப்பர், அட்டை என அனைத்து மூலப்பொருட்கள் விளையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதால் தீப்பெட்டி உற்பத்தி செலவு அதிகரிக்கும் நிலை உள்ளது. இதனால் தொடர்ந்து தீப்பெட்டி உற்பத்தி செய்ய முடியாத நிலைக்கு உற்பத்தியாளர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதால் வரும் 12ஆம் தேதி முதல் 25ந்தேதிவரை தீப்பெட்டி ஆலைகளுக்கு விடுமுறைவிட முடிவு செய்துள்ளனர்.

தீப்பெட்டி ஆலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டு, சுமார் 5 லட்சம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உள்ளது 

இது குறித்து நேஷனல் சிறுதீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பரமசிவம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், இந்தியாவிற்கு தீப்பெட்டி வந்து 100 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஆண்டுதோறும் 800 கோடி ரூபாய் உள்நாட்டு வர்த்தகம், 600 கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் என 1400 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பினால் தீப்பெட்டி தொழில் பாதிக்கப்பட்டது. 

இதையெடுத்து மத்திய அரசு அதைக் குறைத்தது. பிளாஸ்டிக் லைட்டர்களால் தீப்பெட்டி தொழில் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அது முற்றிலுமாக தடை செய்ய போராடி வருகிறோம். தமிழகத்தில் தடை செய்ய வேண்டும் என்று அரசுக்கு பலமுறை கோரிக்கை வைத்து அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. விருதுநகரில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் கூட தமிழக முதல்வர் பட்டாசு குறித்து பேசினார் ஆனால் தீப்பெட்டி குறித்து ஏதும் பேசவில்லை.

இந்த நிலையில் போரை காரணம் காட்டி இயற்கையாகவும் செயற்கையாகவும் மூலப்பொருள் தட்டுப்பாடு உருவாக்கப்படுகிறது.

வளைகுடா போர் காரணமாக தீப்பெட்டி மூலப்பொருட்கள் வருவதில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இனிமேல்தான் அந்த மூலப் பொருட்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனவே கையில் இருந்த மூலப்பொருள்கள் தான் தற்போது விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மூலப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடு வரலாம். விலை ஏற வாய்ப்பு இல்லை.

 ஆனால் தீப்பெட்டி மூலப் பொருட்களின் விலை 80% விலை உயர்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே போர் காரணமாக வெளிநாடுகளுக்கு தீப்பெட்டி ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது. எங்களால் தீப்பெட்டி விலையை கூட்ட முடியவில்லை. ஒரு தீப்பெட்டி பண்டலுக்கு 40 முதல் 50ரூபாய் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் நஷ்டத்தை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை இருப்பதால் மூலப்பொருட்கள் விற்பனையாளர்களுக்கும் அரசுக்கும் தெரிவிக்கும் வகையில் வரும் 12ஆம் தேதி முதல் 25ஆம் தேதி வரை ஆலைகளுக்கு விடுமுறைவிட முடிவெடுத்துள்ளோம். மேலும் இதனால் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Tamil Nadu Matchbox UnitsVirudhunagarLivelihood CrisisRaw Material Price HikeIsrael-Iran war

Trending News