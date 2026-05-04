தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் தேர்தல்? விஜய்யின் அதிரடி முடிவு - 2005 பீகார் ஞாபகம் இருக்கா!

TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாட்டில் தவெக உள்பட எந்த கட்சிக்கும் ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் அடுத்த என்ன நடக்கும்...? தமிழ்நாட்டின் மீண்டும் தேர்தல் நடக்க வாய்ப்பிருக்கா...? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 03:01 PM IST
  • ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவை.
  • அதிமுக உடன் கூட்டணி வைப்பாரா விஜய்?
  • திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெக பக்கம் செல்லுமா?

சதம் அடித்த விஜய்! முதல்வராக பொறுப்பேற்க இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?
சதம் அடித்த விஜய்! முதல்வராக பொறுப்பேற்க இன்னும் எத்தனை இடங்கள் தேவை?
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Latest Updates: தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைதியான 'விசில் புரட்சி' ஏற்பட்டிருப்பதாகவே தெரிகிறது. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்சியை தொடங்கிய விஜய் தற்போது 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறார். திமுக, அதிமுகவின் கோட்டைகளை தகர்த்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

மெஜாரிட்டி கிடைக்குமா?

திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் தான் போட்டி என விஜய்யின் பிரச்சாரம் பெரியளவில் கைக்கொடுத்திருக்கிறது. திமுகவும் - அதிமுகவும் இரண்டாம் இடத்திற்கு முட்டிமோதி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைக்கப்போவது யார்?, எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் கிடைக்கும்? உள்ளிட்ட விவரங்கள் நிச்சயம் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் கடைசி சுற்றுவரை போட்டி நீடிக்கும் எனலாம்.

தவெகவுக்கு என்னென்ன வாய்ப்பு? 

கடுமையான மும்முனை போட்டி நிகழ்ந்திருப்பதால், தனிப் பெரும்பான்மை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு யாருக்குமே இல்லை என்றே தோன்றுகிறது. ஒருவேளை அதிக தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றினாலும் மற்ற கட்சிகளுடன் ஆதரவு பெற்றால் மட்டுமே ஆட்சியமைக்க முடியும். 

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியுடன் விஜய் கூட்டணி வைப்பாரா?, திமுக கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக போன்ற கட்சிகள் தேர்தலுக்கு பின் எண்ணிக்கை இருந்தால் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமா? என்பது பெரிய கேள்வியாகவே உள்ளது.

விஜய் என்ன முடிவை எடுப்பார்?

அதேநேரத்தில் விஜய் எக்காலத்திலும் அதிமுக - பாஜக உடன் கூட்டணியில்லை என பிரச்சாரங்களில் பேசியிருந்தார். மேலும், திமுக கூட்டணி கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றால் என்னவாகும் என்பதும் ஒரு கேள்விகுறியாக உள்ளது. இந்தச் சூழலில், விஜய் என்ன முடிவை எடுப்பார்? என அனைவரும் உற்றுநோக்கி வருகிறார்கள்.

தவெக தலைக்கு மேல் கத்தி

காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்தால், அந்த ஆட்சி நீண்ட நாள் நீடிக்குமா என்ற கவலையும் தவெகவுக்கு இருக்கும். ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுத்தாலும் அது தலைக்கு மேல் தொங்கும் கத்திதான்.

பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும்?

அதிக இடங்களை வென்று, பெரும்பான்மையில்லை என்றாலும் ஆளுநர் தவெகவை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பார். குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் தவெக ஆட்சி தொடரும். போதிய பெரும்பான்மை கிடைக்காவிட்டால் மற்ற கட்சிகளுக்கு அழைப்புவிடுக்கப்படலாம். 

தமிழ்நாட்டில் மறு தேர்தல்?

யாராலும் கடைசிவரை ஆட்சியமைக்க முடியாவிட்டால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமையும். அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் மறு தேர்தல் நடைபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. இது தவெகவுக்கு சாதகமாக அமையலாம், தவெக அடுத்த மறு தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெல்லும் வாய்ப்பு உருவாகும்.

2005 பீகார் சம்பவம்

2005ஆம் ஆண்டு பீகாரில் இதேபோல் சூழலில் இருந்தது. ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் 75, ஐக்கிய ஜனதா தளம் 55, பாஜக 37, லோக் ஜனசக்தி கட்சி 29, காங்கிரஸ் 10 தொகுதிகளை வென்றது. 243 தொகுதிகளில் உள்ள பீகாரில் 2005இல் யாராலும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை. 

2005ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், மார்ச் மாதத்தில் குடியரசு தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து பீகாரில் அக்டபோர் - நவம்பர் மாதத்தில் மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்றது. 

அதில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் (88) மற்றும் பாஜக (55) தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 143 இடங்களை வென்று ஆட்சி அமைத்தது. ஆர்ஜேடி, காங்கிரஸ், என்சிபி இணைந்து மொத்தமே 64 இடங்களில்தான் அப்போது வென்றது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டின் மைனாரிட்டி ஆட்சி

தமிழ்நாட்டில் 2006ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக 96 இடங்களில் வென்று மைனாரிட்டி ஆட்சியை அமைத்தது. அப்போது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்தனர்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

