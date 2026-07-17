/MBBS மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 7.5% உள்ஒதுக்கீடு 10% ஆகுமா? -அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்

சென்னை: தமிழகத்தில் 2026-27 கல்வியாண்டுக்கான MBBS மருத்துவப் படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை மக்கள் நல்வாழ்வு, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சரான டாக்டர் கே.ஜி. அருண்ராஜ் வெளியிட்டுள்ளார். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழக அரசின் மருத்துவ சேவைகள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அதன்படி 'நலம் AI' (Nalam AI) WhatsApp Chatbot சேவை மூலம் அரசு மருத்துவமனைகளில் OP பதிவு செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார்.
அமைச்சர் கூறுகையில், இதுவரை 1.25 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நலம் AI சேவையை பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும், ஆயிரக்கணக்கானோர் வீட்டிலிருந்தே OP சீட்டை பதிவு செய்து அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையின் இதயநோய் பிரிவில் தற்போது Appointment Booking வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவரை 500-க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த சேவையை பயன்படுத்தியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். இந்த திட்டம் விரைவில் பிற அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும், Appointment முறையால் நோயாளிகளின் காத்திருப்பு நேரம் கணிசமாக குறையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அரசு மருத்துவமனைகளின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த தொடங்கப்பட்டுள்ள Nalam TN Foundation-க்கு பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நல்ல வரவேற்பு அளித்து வருவதாகவும், சில நாட்களில் மட்டும் ₹2.8 கோடி நன்கொடையாக கிடைத்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். ஒவ்வொரு ரூபாயும் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார்.
நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அமைச்சர், தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் மனம் தளர வேண்டாம் என்றும், வாழ்க்கையில் இன்னும் பல வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் கூறினார். மேலும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு மனஉறுதியை அளிக்க வேண்டும் என்றும், தமிழக அரசின் 104 மனநல ஆலோசனை சேவையை பயன்படுத்தி உளவியல் நிபுணர்களின் ஆலோசனையை பெறலாம் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
2026-27 MBBS சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை ஜூலை 23 மாலை 5 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அதன் பின்னர் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு விரைவில் கலந்தாய்வு (Counselling) தொடங்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் இந்த ஆண்டு தமிழகத்திற்கு 950 புதிய MBBS இடங்கள் கிடைத்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அதில், அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் 150 புதிய இடங்களும், தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு 800 புதிய இடங்களும் என மொத்தம் 950 இடங்கள் அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார்
இந்த விவரங்களை "Final Seat Matrix" வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து வருகிறார். வாய்ப்பு இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தற்போது இதுகுறித்து உறுதியாக எதையும் சொல்ல முடியாது.
இதன்மூலம் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான உள் ஒதுக்கீட்டை 7.5%-ல் இருந்து 10%-ஆக உயர்த்துவது குறித்து இதுவரை எந்த இறுதி முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% உள் ஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டும் நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் அமைச்சர் உறுதி அளித்தார்.
ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் கழிப்பறை சுத்தம் குறித்து பொதுமக்கள் QR Code மூலம் உடனடியாக புகார் தெரிவிக்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுபோன்ற வசதி மற்ற அரசு மருத்துவமனைகளிலும் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
வேலைக்கு செல்லும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக மாலை நேர அரசு கிளினிக் சேவையை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாகவும், இதுகுறித்த அறிவிப்பு வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.
OP சீட் (OP Sheet / Outpatient Ticket) என்பது மருத்துவமனைகளில் வெளிநோயாளிகளுக்கு (Outpatients) வழங்கப்படும் ஒரு பதிவுச் சீட்டு அல்லது மருத்துவப் பரிந்துரைச் சீட்டு (Prescription) ஆகும்."OP" என்பதன் விரிவாக்கம் Outpatient (மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்படாமல், பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக மட்டும் வந்து செல்பவர்கள்) என்பதாகும்.