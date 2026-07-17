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MBBS மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 7.5% உள்ஒதுக்கீடு 10% ஆகுமா? -அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்

Tamil Nadu MBBS Admission 2026: 2026-27 MBBS சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 23 வரை ஏற்கப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு 950 புதிய மருத்துவ இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மொத்த MBBS இடங்கள் 13,999 ஆக உயர்ந்துள்ளன. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% உள் ஒதுக்கீடு தொடரும் என்றும், 10% ஆக உயர்த்துவது குறித்து இன்னும் முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 17, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:46 PM IST
MBBS மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! 7.5% உள்ஒதுக்கீடு 10% ஆகுமா? -அமைச்சர் அருண்ராஜ் விளக்கம்
Image Credit: File / AiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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