/தமிழக மருத்துவத் துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2026: உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Recruitment : நீங்கள் விளையாட்டு வீரராக இருந்தால் தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய அரசு வேலைவாய்ப்புக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்
Recruitment : தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் சாதனை படைத்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு தேடி வந்துள்ளது. தமிழ்நாடு மருத்துவத் துணைப் பணியாளர் சேவையில் காலியாக உள்ள கண் மருத்துவ உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் (SDAT) வெளியிட்டுள்ளது. அரசின் 3 சதவீத சிறப்பு விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் இந்த வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படவுள்ளது. தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ள விளையாட்டு வீரர்கள் ஆன்லைன் மூலம் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணியின் பெயர்: கண் மருத்துவ உதவியாளர்
துறை: தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறை
காலியிடங்கள்: 03 (மூன்று)
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்
விளையாட்டு வீரர்களுக்கான இந்தச் சிறப்பு ஒதுக்கீட்டில் விண்ணப்பிக்கச் சில முக்கிய விதிமுறைகள் தகுதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:
கடந்த 5 ஆண்டு சாதனைகள்: விண்ணப்பதாரர்கள் 2021 முதல் 2026 வரையிலான கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெற்ற விளையாட்டுச் சாதனைகள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
சீனியர் பிரிவு: நீங்கள் விளையாடிய போட்டிகள் அனைத்தும் 'சீனியர்' பிரிவைச் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஜூனியர் அளவிலான போட்டிகள் ஏற்கப்படாது.
குழு போட்டிகள்: நீங்கள் ஒரு டீமாக விளையாடும் விளையாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றால், உங்கள் அணி மாநில அளவிலான போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 50% போட்டிகளில் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும்.
|நிகழ்வு
|விவரங்கள் / தேதிகள்
|நேரம்
|அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு நாள்
|23.05.2026
|---
|ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்கும் நாள்
|25.05.2026
|காலை 10:00 மணி முதல்
|ஆன்லைன் விண்ணப்பம் முடிவடையும் நாள்
|24.06.2026
|மாலை 05:00 மணி வரை
|விண்ணப்பக் காலம்
|30 நாட்கள் (ஒரு மாதம்)
|---
|விளையாட்டுச் சாதனை தகுதி ஆண்டுகள்
|
2021 முதல் 2026 வரை
(கடந்த 5 ஆண்டுகள் மட்டும்)
தகுதிபெறும் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பட்டியல்
கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒரு சர்வதேச, தேசிய அல்லது மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்கள் அல்லது பங்கேற்றவர்கள் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்:
சர்வதேசப் போட்டிகள்: ஒலிம்பிக் போட்டிகள், காமன்வெல்த் போட்டிகள், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் (Asian Games), மற்றும் தெற்காசிய கூட்டமைப்பு விளையாட்டுப் போட்டிகள்.
உலக சாம்பியன்ஷிப்: சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 4, 2 அல்லது ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் உலக சாம்பியன்ஷிப், காமன்வெல்த் சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான போட்டிகள்: பாரா ஒலிம்பிக், ஆசிய பாரா போட்டிகள், மற்றும் சர்வதேச அளவில் காது கேளாதோர்/பார்வையற்றோருக்காக நடத்தப்படும் உலக விளையாட்டுப் போட்டிகள்.
தேசிய அளவிலான போட்டிகள்: மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகள் நடத்தும் 'தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்' மற்றும் 'தேசிய சாம்பியன்ஷிப்' போட்டிகள்.
மாநில அளவிலான போட்டிகள்: SDAT ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில விளையாட்டுச் சங்கங்கள் நடத்திய மாநில சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள். (குறிப்பு: மாநிலப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்கள் மட்டுமே தகுதியானவர்கள்).
விண்ணப்பிக்கும் முறை
தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் தளம் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
முதலில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.sdat.tn.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
அங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள், கல்வித்தகுதி மற்றும் விளையாட்டுச் சான்றிதழ் விவரங்களை நிரப்பவும்.
உங்களது வயதுச் சான்று, கல்விச் சான்று மற்றும் விளையாட்டுச் சாதனைகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ படிவங்களை (Forms) ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
முக்கியத் தேதிகள்
வாசகர்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியத் தேதிகள்:
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள்: 25.05.2026 (காலை 10:00 மணி முதல்)
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 24.06.2026 (மாலை 05:00 மணி வரை)
விளையாட்டு வீரர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு ; கடைசி நாளில் ஏற்படும் சர்வர் பிஸியைக் தவிர்க்க, தகுதியான நபர்கள் இறுதி நாள் வரை காத்திருக்காமல் உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உங்கள் நண்பர்களில் யாரேனும் தகுதியான விளையாட்டு வீரர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கும் இந்தச் செய்தியை உடனே பகிருங்கள்