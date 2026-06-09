/‘துபாய்க்கு பஸ் விட்ட சிஎம், டிக்கெட் விலை வெறும் ரூ.10,000’: இணையத்தில் மீம்ஸ் அலை, TNSTC விளக்கம்

Salem Trending News: வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாயில் துபாய் செல்ல ஆசையா? “பவானி பைபாஸ் டூ துபாய், ஐக்கிய அரபு அமீரகம்.. கட்டணம் 10,000 ரூபாய் மட்டும்” - இப்படி ஒரு அரசு பேருந்து டிக்கெட் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி, ட்ரெண்டாகி வருகிறது. இது என்ன மேட்டர்? இந்த டிக்கெட்டின் பின்னால் உள்ள விஷயம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் (TNSTC) சேலம் கோட்டத்திற்குட்பட்ட ஓசூர் புறநகர் பணிமனையில் இருந்து வழங்கப்பட்ட மஃபுசில் டீலக்ஸ் (Moffussil Deluxe) பேருந்து டிக்கெட்டை பார்த்த பயணி அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்றுள்ளார். அப்படி அந்த பேருந்து சீட்டில் என்னதான் இருந்தது? பேருந்து எண், பயணிகளின் விவரம் என அனைத்தும் அதில் சாதாரணமாகவே அச்சிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத திருப்பமாக அதன் 'இறங்குமிடம்' (Destination) பகுதியில் "பவானி பைபாஸ் டு துபாய், UAE" என்றும், அதற்கான கட்டணம் 10,000 ரூபாய் என்றும் அச்சிடப்பட்டிருந்ததுதான் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தாமதோரன் எனும் ஒரு நபர் தனது நண்பருடன் ஓசூர் செல்ல பவானி பைபாஸில் கோயம்புத்தூர்-பெங்களூரு பேருந்தில் ஏறியுள்ளார், அவர் பஸ் டிக்கெட்டுக்கான கடணத்தை செலுத்தி டிக்கெட் பெற்றுள்ளார். பவானியிலிருந்து ஓசூருக்கான கட்டணம் ரூ. 150 ஆகும். ஆனால், கட்டணம் செலுத்திய பிறகு நடத்துநர் வழங்கிய பயணச்சீட்டைப் பார்த்த தாமதோரன் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார், காரணம், பயணச்சீட்டில், 'பவானி பைபாஸ் முதல் துபாய், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வரை' என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், அவருக்கு அதை விட பெரிய அதிர்ச்சி ஒன்று காத்திருந்தது. அந்த டிக்கெட்டில், டிக்கெட் கட்டணமாக, 'ஒரு ஆண் பயணிக்கு ரூ. 10,000' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதை பார்த்த அவர் இன்னும் அதிகமாக குழம்பிப்போனார்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக சேலம் கோட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, இது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட குறும்போ அல்லது பிராங்கோ அல்ல என்றும், டிக்கெட் அச்சிடும் இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட மென்பொருள் பிழை (Software error) காரணமாகவே இவ்வாறு தவறாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
இந்த டிக்கெட் எடுத்த பவானியை சேர்ந்த தாமோதரன் சமூக ஊடகங்களில் இதை பதிவிட்டுள்ளார். அது இப்போது வைரலாகி வருகிறது. இதற்கு இணையவாசிகள் பல வித கமெண்டுகளை அளித்து வருகிறார்கள். பலர் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய ஆட்சியுடன் இதை தொடர்புபடுத்தி, நிர்வாகத்தை நக்கல் செய்யத் தொடங்கிவிட்டனர்.
"துபாய்க்கு பஸ் விட்ட நம்ம சிஎம்க்கு நன்றிப்பா!", "விஜய் சார் நினைச்சா துபாயை கூட ஒரு மஃபுசில் டவுனா மாத்திருவாரு போல!" என சமூக வலைத்தளங்களில் மீம்களும், கமெண்ட்டுகளும் அள்ளித் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. “ரூ.10,000 மதிப்புள்ள துபாய் பயணம்” என்ற தலைப்புகளை பார்த்து பலர் “நிஜமாக இருக்குமோ?” என்றும் நினைத்து ஆசையாக செய்தியை படித்து வருகிறார்கள்.
வெற்றி கொடு கட்டு படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள, பார்த்திபன் வடிவேலு இடையிலான நகைச்சுவை காட்சிகளையும் பலர் இந்த சம்பவத்துடன் ஒப்பிட்டு வருகின்றனர். அதில், பார்த்திபன் தான் வேலை பார்த்த நிறுவனத்தின் முகவரியை பற்றி கூறும்போது, ‘துபாய் பஸ் ஸ்டாண்ட்’ என கூறுவார், அதற்கு வடிவேலு, ‘துபாய்ல பஸ் ஸ்டாண்டா?’ என கேட்க, அதற்கு பார்த்திபன் ‘ஆமாம், அந்த துபாய் பஸ் எல்லாம் வந்து நிக்குமே.. அந்த இடம்’ என கூறுவார். ஆனால் அந்த துபாய் பஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு மஃபுசில் டீலக்ஸ் பஸ் என அவர் கூட கூறவில்லை!!
ஈரோடு பவானி பைபாஸ் முதல் துபாய் வரை செல்ல அரசு போக்குவரத்து கழகப் பேருந்தில் ரூ.10,000 கட்டணத்தில் டிக்கெட் வழங்கப்பட்டதாக புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது என்றும் இது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்றும் @tn_factcheck தெளிவுபடுத்துயுள்ளது.
பவானி பைபாஸ் To துபாய் - ரூ.10,000 கட்டணத்தில் டிக்கெட் என பரவும் தவறான தகவல் !— TN Fact Check (@tn_factcheck) June 9, 2026
பரவும் செய்தி
ஈரோடு பவானி பைபாஸ் முதல் துபாய் வரை செல்ல அரசு போக்குவரத்து கழகப் பேருந்தில் ரூ.10,000 கட்டணத்தில் டிக்கெட் வழங்கப்பட்டதாக புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.
உண்மை… pic.twitter.com/eFcGnQ2y26