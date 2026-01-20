தேர்வு, நேர்காணல் இல்லை! ரூ.58,000 சம்பளத்தில் வேலை.. முழு விவரம் இதோ!

Tamil Nadu MRB Nursing Recruitment 2026: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தமிழ்நாடு மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, 999 நர்சிங் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நர்சிங் உதவியாளர் பணியிடங்கள்
தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறையில் நர்சிங் உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 999 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் பொதுப்பிரிவில் 308 இடங்களும், பிசி பிரிவில் 264, பிசி(முஸ்லீம்) பிரிவில் 35 இடங்களும், பிசி/டிஎன்சி பிரிவில் 200 இடங்களும், எஸ்சி பிரிவில் 182, எஸ்டி பிரிவில் 40 இடங்களும் என மொத்தம் 999 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
நர்சிங் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 18 வயது முதல் 34 வயதுக்குள இருக்க வேண்டும். இதில் பொதுப்பிரிவில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் 44 வயது வரை இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள், கைம்பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, அருந்ததியினர் உள்ளிட்டோருக்கு எந்த ஒரு அதிகப்பட்ச வயது வரம்பும் கிடையாது.
நர்சிங் உதவியாளர் பணிக்கு கல்வித்தகுதியை பொறறுத்தவரை, 12ஆம் வகுப்பு கட்டாயம் முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஏதேனும் மருத்துவ கல்லூரியில் நர்சிங் உதவியாளருக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். பயிற்சி வகுப்பில் 60 சதவீதம் மதிப்பெண்களையும், 12,10ஆம் வகுப்பில் 40 சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு, நேர்காணல் இல்லை. கல்வித்தகுதி அடிப்படையில் தான் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். மேலும், வகுப்பு வாரியாக உள்ள இடஒதுக்கீடு பின்பற்றப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மாத சம்பளமாக ரூ.15,700 முதல் ரூ.58,100 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
நர்சிங் உதவியாளர் பணிக்கு mrb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ, டிஏபி, DW பிரிவினர் ரூ.300 செலுத்த வேண்டும். மற்ற வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் ரூ.600 விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நர்சிங் உதவியாளர் பணிக்கு பிப்ரவரி 8ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
எனவே, நர்சிங் பயிற்சி முடித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக நர்சிங் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என தமிழக அரசு சொல்லி வந்தது. இந்த நிலையில், அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. எனவே, நர்சிங் உதவியாளர் பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் பிப்ரவரி 8ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | குலை நடுங்குதே! டெலிவரி ஊழியர் மீது கொடூர தாக்குதல்.. அரிவாளுடன் ரீல்ஸ் போட்ட கும்பல்!
மேலும் படிக்க | 'மைக் ஆஃப்...' சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்...? - ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ